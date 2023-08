Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: redressement dans l'attente de Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Dans l'attente du rendez-vous de Jackson Hole prévu en fin de semaine, les Bourses européennes se redressent ce lundi (+0,5% à Londres, +0,7% à Francfort, +1% à Paris), après une semaine difficile pour les marchés actions.



'Les marchés sont frappés par la tempête parfaite, dans un contexte de hausse des taux, de détérioration des données économiques en Chine, de faibles liquidités estivales et de grève des acheteurs', soulignait Barclays vendredi dernier.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre notamment les indices PMI en estimation flash, puis les indices de climat des affaires en France et en Allemagne pour le mois en cours.



Surtout, le traditionnel symposium annuel des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming) devrait retenir l'attention des investisseurs en fin de semaine, dans l'optique des politiques monétaires qui seront menées dans les prochains mois.



'Nos économistes américains ne s'attendent pas à ce que Jerome Powell envoie des signaux forts sur la trajectoire politique à court terme. Cependant, ces dernières années l'ont vu délivrer d'importants messages politiques à plus long terme', indique Deutsche Bank.



'En particulier, l'année dernière, il a livré un message assez court et direct sur l'importance de la stabilité des prix, ce qui laissait peu de doute quant à la détermination de la Fed à ramener l'inflation à la cible', rappelle ainsi l'établissement allemand.



Selon Deutsche Bank, la Chine devrait aussi rester au coeur des préoccupations cette semaine, malgré la volonté affichée dimanche par la banque centrale 'd'encourager les banques à augmenter leurs prêts pour soutenir la croissance'.



Dans l'actualité des valeurs, Virbac fait figure de lanterne rouge du SBF120 parisien avec un recul de près de 4%, plombé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' sur le titre du groupe de santé animale.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.