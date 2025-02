Marché: redressement après la chute de mercredi information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Après avoir chuté la veille sur fond d'inquiétudes au sujet de la politique commerciale américaine, les Bourses européennes tendent majoritairement à se redresser (-0,3% à Londres, mais +0,4% à Francfort et +0,6% à Paris) sur des espoirs au sujet de l'Ukraine.



'La décision des États-Unis et de la Russie de 'jeter les bases' pour mettre fin à la guerre en Ukraine marque un tournant potentiellement important après trois ans de conflit', estime Liam Peach, senior emerging markets economist chez Capital Economics.



L'économiste s'attend néanmoins à ce que les négociations soient longues et complexes, et pense que 'les caractéristiques exactes de tout accord seront essentielles pour déterminer les implications macroéconomiques'.



'Un accord de paix pourrait entraîner une augmentation des flux de gaz naturel russe et une baisse des prix de l'énergie, mais tout coup de pouce à l'économie européenne -en dehors de la Russie et de l'Ukraine- risque d'être limité', prévient-il.



Les espoirs d'avancées dans le dossier ukrainien ont été éclipsées mercredi par un regain d'inquiétude au sujet des tensions commerciales, Donald Trump ayant menacé d'une nouvelle salve de droits de douanes sur certaines catégories de produits.



Il a ainsi envisagé de relever de 25% les droits de douane sur les automobiles importées aux Etats-Unis, mais aussi sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, des biens dans lesquelles le pays affiche des déficits commerciaux conséquents.



Aucune donnée macroéconomique n'était attendue ce matin en Europe, mais l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie, puis l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board.



Parmi les résultats de la séance en Europe, les opérateurs saluent ceux de Schneider Electric (+5% à Paris), Repsol (+5% à Madrid) et secondairement Rio Tinto (+1% à Londres), mais délaissent ceux de Mercedes-Benz (-2% à Francfort) et surtout Carrefour (-8% à Paris).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.