Marché: ralentissement de la croissance dans l'aérien (Iata) information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le rebond marqué du secteur du transport aérien est en train de s'atténuer sur fond d'inquiétudes autour de la santé de l'économie américaine, a annoncé lundi l'Iata, l'Association internationale du transport aérien.



Le trafic passagers exprimé en termes de kilomètres-passagers payants (RPK) s'est accru de 2,6% d'une année sur l'autre, pour des capacités en hausse de 2%, donnant un coefficient d'occupation en amélioration de 0,4 point à 81,1%.



Le ralentissement de la croissance du trafic constaté au mois de mars est dû à la comparaison avec une année bissextile et au fait que le Nouvel An lunaire est tombé en janvier cette année, et non en février, explique l'organisation professionnelle.



La croissance de la demande a portée par l'Afrique (+6,8%) suivie par l'Amérique Latine (+4,6%) et l'Europe (+4,3%), tandis que l'Iata dit s'inquiéter de la chute de 3,2% du trafic enregistrée en Amérique du Nord le mois dernier.





