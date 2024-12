Marché: prudent à deux jours de la BCE information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se replient ce mardi (-0,6% à Londres et à Paris, -0,2% à Francfort), dans le sillage de Wall Street où l'heure semblait à la consolidation lundi, après une série de records consécutifs de ses principaux indices actions la semaine dernière.



'Le S&P500 (-0,61%) a reculé par rapport à son record de vendredi, affichant sa plus forte baisse en plus de trois semaines', rappelle ainsi Deutsche Bank, notant que cette baisse de l'indice a été menée par les services financiers (-1,41%) et de communication (-1,31%).



'Et les choses n'ont pas été aidées par Nvidia (-2,55%), qui a perdu du terrain après l'ouverture d'une enquête antitrust par l'Administration d'Etat de la Régulation des Marchés chinoise', ajoute la banque allemande.



Par ailleurs, une certaine prudence semble privilégiée sur les places européennes à deux jours de la réunion de la Banque Centrale Européenne, pour laquelle une réduction de taux de 25 points de base est déjà largement anticipée.



'En dépit des signes de faiblesse économiques dans la région, nous ne pensons pas que la BCE accélérera l'assouplissement de sa politique monétaire en décembre en optant pour une baisse de taux de 50 pbs', estime-t-on chez Crédit Mutuel Asset Management.



'La mise à jour des projections macroéconomiques jouera un rôle clé. En particulier, la prévision de croissance pour 2025, actuellement de 1,3%, devrait être révisée à la baisse', prévient-on chez Generali Asset Management.



Seule donnée de la matinée en Europe, l'inflation en Allemagne a bien légèrement accéléré à +2,2% sur un an au mois de novembre, selon la version définitive de l'indice des prix à la consommation publiée par l'office fédéral de la statistique.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.