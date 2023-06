Marché: prudence entre la Fed et la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un verdict de la Fed sur sa politique monétaire en demi-teinte, les Bourses européennes privilégient la prudence (stabilité à Londres, -0,3% à Francfort, -0,6% à Paris) à l'approche de celui de la Banque Centrale Européenne.



'La Réserve fédérale a annoncé qu'elle suspendait ses hausses de taux d'intérêt en juin, mais a indiqué des hausses potentielles dans les mois à venir alors qu'elle évaluera davantage de données économiques', résumait Wells Fargo mercredi soir.



Après la Réserve fédérale américaine, les regards sont désormais braqués vers Francfort, où le conseil des gouverneurs de la BCE devrait à son tour dévoiler ses décisions en début d'après-midi, à l'issue de sa propre réunion.



'Depuis des semaines, le marché s'attend à ce que la BCE relève son taux directeur de 25 points de base à deux reprises en juin et en juillet', pointe Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman.



Selon ce dernier, la surprise pourrait venir de la mise à jour trimestrielle des prévisions de la BCE qui pourrait montrer une croissance et une inflation plus faibles à l'avenir, en raison du décalage de 12 à 24 mois de l'impact de la hausse des taux.



L'après-midi sera aussi marquée par une série particulièrement dense de statistiques américaines, avec notamment les ventes de détail, les prix à l'importation et la production industrielle pour mai, ainsi que les indices d'activité Empire State et Philly Fed.



Pour l'heure, on notera que la balance commerciale de la zone euro est passée de +14 milliards d'euros en mars à -7,1 milliards en avril, du fait à la fois d'une chute de 3,2% de ses exportations et d'un gonflement de 5,9% de ses importations.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les ventes trimestrielles dévoilées par la chaine d'habillement suédoise H&M (+5% sur l'OMX), mais boudent les objectifs à horizon 2025 dévoilés par la maison de vêtements Hugo Boss (-1% à Francfort).