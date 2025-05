Marché: prudence dans l'attente du verdict de la Fed information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les places européennes affichent dans leur ensemble des replis modérés (-0,2% à Londres, stabilité à Francfort, -0,4% à Paris), les investisseurs jouant la prudence à l'approche du verdict du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ce soir.



'La Fed a une tâche difficile ce mercredi. Un statu quo de politique monétaire est attendu. En revanche, le marché monétaire prévoit une baisse des taux en juin. Ce n'est pas acquis', souligne Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.



Selon le conseiller en investissement, 'l'un des objectifs de la réunion de la Réserve fédérale va être d'établir clairement ses priorités : le soutien à la croissance ou la lutte contre les pressions inflationnistes'. 'Cela va faire des déçus', prévient-il.



En attendant ce rendez-vous, on notera que les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont grimpé de 3,6% en mars par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après avoir stagné en février.



'Même en excluant les commandes importantes, la hausse a été de 3,2%', souligne Commerzbank, pour qui 'cela pourrait marquer le début d'une (légère) tendance à la hausse, que les indicateurs avancés ont déjà signalée'.



Autre donnée de la matinée, le déficit commercial de la France s'est sensiblement réduit en mars, à 6,25 milliards d'euros après 7,7 milliards le mois précédent, grâce à une hausse des exportations (+5,5%) surpassant celle des importations (+2,2%).



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les résultats trimestriels du laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk (+6% à Copenhague), du distributeur Ahold Delhaize (+4% à Amsterdam) et du constructeur automobile BMW (+3% à Francfort).



A Paris où les publications se montrent particulièrement fournies, celles de Valneva, Scor (+6% chacun) et dans une moindre mesure Legrand (+2%) reçoivent des accueils favorables, à l'inverse de celle de JCDecaux (-6%).





