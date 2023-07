Marché: prudence avec la Chine et Richemont information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 14:00

(CercleFinance.com) - La prudence domine sur les principales places européennes en ce début de semaine (-0,2% à Londres, -0,3% à Francfort, -1,3% à Paris), sur fond de données décevantes en provenance de Chine et d'une publication terne de Richemont.



Soulignant que la croissance du PIB chinois a reculé à +0,8% au deuxième trimestre 2023, Commerzbank pointe que 'le rythme de la reprise a donc ralenti plus que ce qui était prévu plus tôt cette année', ce qui selon lui 'exige davantage de mesures de relance à venir'.



'Bien que cela pourrait donner lieu à de nouveaux soutiens de la part du pouvoir, l'évolution du yuan et la situation sur le niveau d'endettement pourraient réduire la marge de manoeuvre du parti', prévient-on chez IG France à ce sujet.



Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs prendront connaissance cette semaine, entre autres, de l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni, ainsi que de nombreuses données américaines comme les ventes de détail et la production industrielle.



Les prochains jours verront aussi la montée en puissance de la saison des résultats trimestriels, avec par exemple des valeurs de la trempe de Novartis, ASML et SAP en Europe, ou encore de Goldman Sachs, IBM et Tesla aux Etats-Unis.



Pour l'heure, Richemont dévisse de 9% à Zurich, après que la maison de luxe a revendiqué une croissance de son chiffre d'affaires de 14% sur son premier trimestre comptable, en décélération par rapport au trimestre précédent.



Dans son sillage, le titre du groupe helvétique entraine ses pairs français LVMH (-4%), Hermès (-4%) et secondairement Kering (-2%), plombant ainsi la tendance à Paris où le secteur du luxe pèse particulièrement lourd.