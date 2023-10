Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: prudence avant la BCE, les résultats pleuvent information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, la prudence l'emportant en perspective des annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - cède 70,5 points à 6860,5 points, laissant entrevoir une ouverture sous le support technique des 6860 points.



Peu de surprises sont attendues du côté de la BCE, qui communiquera sa décision sur les taux à 14h15 avant la traditionnelle conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde, prévue à 14h30.



Après plus de deux mois de consolidation boursière, les investisseurs espèrent toutefois que la banque centrale saura calmer la nervosité ambiante déclenchée par les récentes turbulences sur le compartiment obligataire.



'En septembre, la BCE avait suggéré qu'elle passait en mode pause', rappellent les équipes d'Oddo BHH.



'Depuis les statistiques ont dû la conforter en ce sens: l'inflation a ralenti, l'activité est faible', souligne la banque privée.



'Suite aux récentes publications économiques, nous estimons que la Banque centrale européenne (BCE) dispose désormais d'arguments suffisants pour appuyer l'idée d'une pause dans son cycle de hausse des taux d'intérêts', renchérissent les stratèges de Natixis IM Solutions, qui reconnaissent que l'économie de la zone euro 'multiplie les signaux de faiblesse'.



La cote reste par ailleurs animée par une avalanche de publications de résultats à Paris et dans le reste de l'Europe, avec les chiffres de BNP Paribas, Danone, Mercedes-Benz ou encore STMicroelectronics.



La saison des trimestriels se poursuivra aussi à Wall Street avec les annonces notamment d'Altria, Honeywell, Merck et UPS.



Au-delà de l'actualité des entreprises, les investisseurs surveilleront plusieurs statistiques majeures, à commencer par la publication à 14h30 de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) pour les Etats-Unis au troisième trimestre.



Les économistes misent sur une accélération de la croissance américaine à plus de 4% sur le trimestre écoulé, après 2,1% au deuxième trimestre.



Autre motif de prudence, la situation se tend sérieusement au Proche-Orient après une série de frappes israéliennes massives menées hier sur la bande de Gaza.



Sur le marché des changes, l'euro accentue son repli face au dollar, non loin de 1,0540, en attendant les annonces de la BCE.



Les rendements obligataires américains remontent dans le sillage du billet vert, celui des Treasuries à 10 ans revenant au-delà de 4,95% à quelques heures de la publication du PIB américain.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut restent très volatils, tiraillés entre interrogations sur la croissance mondiale et tensions géopolitiques croissantes.



Le baril de Brent recule de 0,9% à 89,3 dollars, tout comme le baril de brut léger américain (WTI) qui revient autour de 84,6 dollars.





