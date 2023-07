Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: prudence à l'approche du verdict de la Fed information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce mercredi (-0,3% à Londres, -0,5% à Francfort, -1,3% à Paris), les opérateurs jouant manifestement la prudence à l'approche du verdict du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), attendu dans la soirée.



'La Fed devrait garder un ton hawkish, bien que les marchés s'attendent à ce que la hausse de mercredi soit la dernière de ce cycle de resserrement de la politique monétaire', pronostiquait lundi Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



'Le marché de l'emploi reste encore très solide, mais la prochaine décision n'interviendra pas avant septembre et l'emploi pourrait montrer quelques faiblesses d'ici là, permettant à la Fed de faire une réelle pause à partir de la rentrée', poursuivait-il.



'Les marchés commencent à penser que Christine Lagarde pourrait être forcée de stopper le resserrement de la politique monétaire rapidement', notait par ailleurs le professionnel des marchés au sujet de la BCE, à la veille d'une probable hausse de taux de celle-ci.



En attendant ces rendez-vous, les investisseurs arbitrent entre les différentes publications de résultats de la matinée en Europe, délaissant ainsi celles de Deutsche Bank (-1% à Francfort), de Rio Tinto (-2% à Londres) ou de LVMH (-4% à Paris).



Ils acclament par contre celle de Rolls-Royce (+18% à Londres), le constructeur de moteurs d'avions et de turbines ayant relevé ses objectifs annuels après avoir largement dépassé les prévisions du consensus sur les six premiers mois de l'année.





