Marché: porté par un espoir d'accord Washington-Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 11:43









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce jeudi (+0,1% seulement à Paris, mais +0,8% à Francfort, +1% à Londres et +1,4% à Madrid), sur fond d'espoir d'un accord entre Bruxelles et Washington, ainsi que d'un indice PMI de bonne facture en zone euro.



'Peu près la clôture des places européennes mercredi, le Financial Times indiquait que l'UE et les États-Unis se rapprochaient d'un accord similaire à celui avec le Japon qui mettrait aussi en place des droits de douane de 15%', souligne Deutsche Bank.



'Il ne s'agirait que d'une hausse marginale par rapport aux droits supplémentaires de 10% auxquels les exportations de l'UE vers les États-Unis ont été confrontées depuis le jour de la Libération, mais avec certitude quant à l'avenir', poursuit-il.



Autre facteur de soutien pour les marchés, l'indice flash PMI composite HCOB dans la zone euro s'est redressé de 50,6 en juin à 51 en juillet, signalant ainsi une croissance de l'activité globale à son rythme le plus soutenu depuis août 2024.



Les données PMI signalent une très légère croissance de l'activité globale en Allemagne, tandis que l'activité a continué de reculer en France, mais à un rythme ralenti, et qu'elle a fortement augmenté dans le reste de la zone.



'L'économie de la zone euro devrait enregistrer une expansion soutenue au troisième trimestre, une estimation qu'il conviendra toutefois de corroborer avec les données des prochains mois', selon Cyrus de la Rubia, à la Hamburg Commercial Bank.



Les regards se tourneront en début d'après-midi vers la BCE, qui 'devrait maintenir ses taux inchangés, une baisse en septembre restant possible mais peu probable', selon David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.



Selon le professionnel, les marchés seront attentifs au discours de sa présidente Christine Lagarde concernant les risques commerciaux et la force de l'euro, lors de la conférence de presse qui suivra cette réunion de ce jour.



'L'inflation est proche de l'objectif, mais les menaces tarifaires assombrissent les perspectives. Ce sont les signaux politiques, et non les mesures concrètes, qui détermineront la réaction des marchés', prévient-il.



Parmi les nombreux résultats de la séance en Europe, les investisseurs accueillent plutôt favorablement ceux de Roche (+1% à Zurich) et de Repsol (+1% à Madrid), mais sanctionnent ceux de Nestlé (-4% à Zurich) et STMicro (-9% à Paris).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.