Marché: plutôt confiant en cette fin de semestre information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent dans l'ensemble un peu de terrain ce jeudi (+0,1% à Londres et à Milan, +0,2% à Paris, +0,3% à Madrid et +0,8% à Francfort), un optimisme mesuré prévalant chez les investisseurs en cette fin de premier semestre.



'Le fait que l'on se dirige vers des accords commerciaux, que les données macroéconomiques restent solides et que les résultats s'améliorent devraient nous emmener vers de nouveaux sommets sous peu', estime-t-on chez Pepperstone.



'Les marchés sont sur le point de cesser de réagir constamment aux deux sujets des tarifs douaniers et de la loi budgétaire américaine, alors que l'accent est mis sur les données macroéconomiques et que l'IA stimule les bénéfices', juge Barclays.



Selon la banque britannique, les effets des droits de douane se feront sentir sur l'économie mondiale au second semestre, mais un rebond de la croissance devrait se manifester aux États-Unis et dans l'Union européenne en 2026.



'Sur le front géopolitique, le cessez-le-feu entre l'Iran et Isra?'l a continué de tenir au cours des dernières 24 heures, et le président Trump a déclaré que les Etats-Unis allaient parler à l'Iran la semaine prochaine', pointe de son côté Deutsche Bank.



Aucune donnée macroéconomique n'était attendue en Europe ce matin, mais le début d'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, une dernière estimation de la croissance du PIB pour le premier trimestre, ainsi que les commandes de biens durables en mai.



Dans l'actualité des valeurs, H&M s'adjuge 5% à Stockholm après la publication des résultats de la chaine de prêt-à-porter pour son deuxième trimestre, marquée par une évolution légèrement positive de ses ventes en monnaies locales.



ASML cède 1% à Amsterdam, pénalisé par des propos de Jefferies qui a abaissé à 'conserver', contre 'achat' auparavant, sa recommandation sur le titre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.



A la Bourse de Paris, Edenred (+6%) tient le haut du pavé sur le CAC40, après l'annonce par le gouvernement français d'un projet de réforme du titre-restaurant, qui pourrait permettre le développement de ce dispositif.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.