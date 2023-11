Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: plombé par les derniers propos de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce vendredi (-1,1% à Londres, -0,7% à Francfort, -1% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille (-0,8% sur le S&P500), où des propos de Jerome Powell ont fait l'effet d'une douche froide.



'Le président de la Fed a évoqué la possibilité de taux d'intérêt plus élevés, ce qui pourrait freiner la croissance économique', souligne Kiplink, rappelant que les actions avaient dernièrement profité des espoirs qu'un pic des taux d'intérêt américains était en vue.



'L'attention se tourne à présent vers Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui doit s'exprimer plus tard au cours de la séance. Les investisseurs se pencheront sur chacun de ses mots à la recherche d'indices sur la future politique monétaire', ajoute-t-il.



En attendant, le moral des investisseurs se trouve aussi plombé par l'annonce d'une stagnation du PIB britannique au troisième trimestre 2023, après une augmentation de 0,2% au trimestre précédent, selon une première estimation de l'ONS.



Ce dernier précise que, dans le détail de la demande, une amélioration de la balance commerciale du Royaume-Uni a été contrebalancée par des baisses des investissements des entreprises, des dépenses des ménages et de la consommation publique.



Sur le front des publications de résultats du jour, les opérateurs sanctionnent lourdement celles de Diageo (-14% à Londres), ainsi que de Richemont (-6% à Zurich) et d'Aperam (-4% à Amsterdam), mais saluent celle d'Allianz (+2% à Francfort).





