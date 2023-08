Marché: plombé par les craintes sur la dette américaine information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 11:22

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en fortes baisses ce mercredi (-1,7% à Londres, -1,6% à Francfort, -1,4% à Paris), dans un contexte de craintes ravivées au sujet de la dette des Etats-Unis après la dégradation cette nuit de la note de Fitch.



L'agence a en effet abaissé d'un cran sa note attribuée à la dette souveraine à long terme des Etats-Unis, à 'AA+' contre 'AAA' jusqu'ici, en raison de la récente détérioration et de perspectives d'aggravation à venir de la situation budgétaire du pays.



'De plus, le gouvernement ne dispose pas de cadre budgétaire à moyen terme, contrairement à d'autres Etats, et doit faire face à un processus budgétaire complexe', pointe Fitch, qui a toutefois mis un terme à sa surveillance négative.



'De toute évidence, le fait que S&P ait en premier dégradé sa note il y a 12 ans a permis aux investisseurs de s'adapter au fait que le marché obligataire le plus important au monde n'était plus un AAA pur', tempère-t-on chez Deutsche Bank.



De ce côté-ci de l'Atlantique, en l'absence de statistiques majeures avant jeudi matin, les opérateurs concentrent leur attention sur les publications trimestrielles, sanctionnant lourdement l'équipementier médical allemand Siemens Healthineers (-7%).



Toujours à Francfort, les intervenants de marché délaissent aussi les publications du groupe de santé Fresenius et de sa filiale de dialyses Fresenius MedCare (-2% chacun), ainsi que de la maison de vêtements haut de gamme Hugo Boss (-2%).



En revanche, BAE Systems s'adjuge 4% à Londres, dans le sillage d'un relèvement par le groupe de défense de ses objectifs annuels et l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions, en marge de ses semestriels.