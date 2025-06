Marché: plombé par le conflit au Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain ce mardi (-0,4% à Londres, -0,9% à Paris, -1,3% à Francfort, -1,4% à Milan, -1,6% à Madrid), les derniers évènements dans le conflit israélo-iranien venant nourrir l'inquiétude des investisseurs.



Donald Trump a en effet quitté prématurément la réunion du G7 après avoir appelé les habitants de Téhéran à 'immédiatement évacuer' la ville, faisant redouter une intensification des frappes israéliennes, déjà soutenues.



Le président américain avait auparavant signé une déclaration commune appelant 'à une désescalade des hostilités au Moyen-Orient', ce qui n'empêche pas les investisseurs de se préoccuper de la durée potentielle du conflit.



'En tant qu'investisseur, il faut toujours garder la tête froide et se tenir à l'écart des bruits de marché pendant ces périodes de forte volatilité', estime cependant Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Jugeant qu'il 'est probable que les tensions entre l'Iran et Israël continuent de peser sur les actions, mais à la marge', le professionnel met en garde les intervenants de marché contre une dramatisation du discours dans ce dossier.



'Des analystes continuent de brandir le spectre d'un blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz, comme à chaque nouvelle tension au Moyen-Orient. Dans les faits, c'est techniquement impossible', souligne-t-il ainsi.



Alors que la réunion de deux jours de la Fed doit commencer ce mardi, les opérateurs prendront connaissance de plusieurs données américaines cet après-midi, dont les ventes de détail et la production industrielle pour le mois de mai.



En attendant ces rendez-vous, la matinée a vu paraitre un indice ZEW du sentiment économique en Allemagne encourageant, puisqu'il continue de s'améliorer en juin, grimpant de 22,3 points par rapport à mai pour atteindre +47,5.



'Cette évolution semble renforcer l'évaluation selon laquelle les mesures de politique budgétaire annoncées par le nouveau gouvernement allemand peuvent donner un coup de fouet à l'économie', juge le président du ZEW, Achim Wambach.



'Combiné aux récentes baisses de taux d'intérêt de la BCE, cela pourrait mettre fin à la stagnation économique en Allemagne, qui dure depuis près de trois ans', poursuit-il à propos de cet indicateur de perspectives.





