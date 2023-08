Marché: peu d'éléments pour poursuive le train haussier information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait faire une pause dans son train haussier mardi, après avoir profité la veille d'évolutions perçues comme favorables sur les fronts de la croissance et de l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule de 4,5 points à 7509 points, annonçant un début de séance dans une forme d'indécision.



Hier, le marché parisien avait fini en légère hausse (+0,3%) suite à la publication d'indicateurs ayant montré une croissance supérieure aux attentes en zone euro au deuxième trimestre, ainsi qu'une inflation qui s'assagit.



'Il semble que les marchés envisagent un résultat parfait, avec une inflation en net recul, une croissance qui reste solide et un taux de chômage qui reste bas', explique Pierre Debru, le responsable de la recherche quantitative et des solutions multi-actifs chez WisdomTree.



Signe de l'optimisme des investisseurs sur l'économie, tous les secteurs sont bien orientés depuis un mois, même si les valeurs technologiques et liées aux télécoms notamment restent les plus prisées des investisseurs.



'Des opportunités potentielles existent dans certains des retardataires, notamment dans les aspects défensifs ou moins couteux du marché', souligne néanmoins Pierre Debru, chez WisdomTree.



La saison des résultats qui bat actuellement son plein suscite par ailleurs un optimisme certain, avec des performances qui s'avèrent souvent supérieures aux attentes, tout particulièrement aux Etats-Unis.



Plusieurs poids lourds américains de la trempe de Caterpillar, Merck et Pfizer doivent dévoiler leurs comptes aujourd'hui avant l'ouverture de Wall Street, en attendant les publications d'AMD et Starbucks ce soir après la clôture.



Sur le Vieux Continent, ce sont HSBC, bp, Diageo et Daimer qui ont présenté leurs performances ce matin.



Autre facteur de soutien, la tendance revient au calme sur le marché obligataire, où le rendement du Bund allemand à dix ans affiche un repli d'un point de base à 2,49%.



Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans se détend lui aussi, non loin de 3,95%, ce qui favorise le mouvement haussier sur les marchés d'actions.



Ce dernier reste toutefois proche de son plus haut annuel au-delà des 4%, touché au début du mois de juillet.



En parallèle, les devises refuges que sont le yen et le franc suisse poursuivent leur repli face au dollar et à l'euro, ce qui confirme là encore le regain d'appétit pour le risque.



Au chapitre économique, les investisseurs attendent ce mardi en début de matinée la publication des indices PMI manufacturiers de juillet de la zone euro en version définitive, qui devraient confirmer les difficultés du secteur.