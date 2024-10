Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: petit espoir d'un apaisement au Proche-Orient information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 08:38









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse jeudi matin à l'ouverture, une certaine prudence continuent de l'emporter malgré l'espoir d'un apaisement des tensions au Proche-Orient.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - lâche 33,5 points à 7556 points, annonçant un début de séance dans le rouge suite au léger redressement de la veille.



Après une ouverture en vert, le marché parisien avait conclu la séance d'hier sur un gain anecdotique de 0,05%, à 7577 points, sur fond de persistance de tensions géopolitiques au Moyen-Orient.



L'opposition manifestée hier par Joe Bide, le président américain, à d'éventuelles frappes israéliennes sur des sites nucléaires iraniens est perçue comme un premier signe de désescalade.



Parallèlement, les investisseurs tentent de minimiser les implications d'une éventuelle riposte d'Israël et écartent le scénario d'un embrasement généralisé dans la région.



'Il faudrait vraiment que l'on assiste à un véritable escalade du conflit, avec pour effet des disruptions dans la chaîne d'approvisionnement énergétique, pour que la crise affecte les perspectives de l'économie mondiale et les marchés financiers', estime Jonas Goltermann, analyste chez Capital Economics.



Signe d'un retour au calme sur les marchés, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo affichait des gains de presque 2% à l'approche de la clôture.



Le timide retour de l'appétit pour le risque pénalise par ailleurs le dollar, les bons du Trésor américains et l'or, tous considérés comme des actifs refuge.



Le stress retombe aussi à Wall Street, où le Dow Jones a fini en petite hausse de 0,1%, tout comme le Nasdaq.



Parallèlement, l'indice VIX de la volatilité, aussi appelé 'indice de la peur', cède pas loin de 2%.



Les investisseurs pourraient toutefois se montrer prudents alors que la journée s'annonce riche en indicateurs macroéconomiques, notamment avec les PMI des services en Europe et aux Etats-Unis.



L'ISM des services, attendu dans le courant de l'après-midi, devrait quant à lui confirmer la bonne résistance du secteur tertiaire américain.



Mais le grand rendez-vous de la semaine est prévu pour demain, avec la parution du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre.



En guise d'apéritif avant ces chiffres, les investisseurs prendront connaissance, à 14h30, des dernières données hebdomadaires sur les inscriptions au chômage dans le pays.





