Marché: partagé avec une avalanche de résultats

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (stabilité à Londres et à Paris, +0,6% à Francfort, mais -0,5% à Madrid), à l'image des indices actions américains la veille (+0,3% sur le Dow Jones, mais -0,1% sur le Nasdaq en clôture).



'C'est un peu le calme avant la tempête', commentait ce matin Michael Brown, le stratégiste de Pepperstone, expliquant que les investisseurs se sont mis en mode 'wait and see' avant les nombreux événements prévus ces prochains jours.



Cette semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats outre-Atlantique, plus d'un tiers des sociétés américaines dévoilant leurs chiffres en seulement quatre journées : un total de 180 composantes du S&P500, dont 11 du Dow Jones.



En particulier, les opérateurs devraient se montrer attentifs à ceux de Microsoft, Meta, Apple et Amazon, quatre géants technologiques représentant à eux seuls plus de 16% du S&P500 et plus de 25% du Nasdaq Composite.



En attendant, les publications trimestrielles d'entreprises se bousculent aussi en Europe ce mardi (et continueront de le faire avant la pause du 1er mai), recevant des accueils contrastés de la part des investisseurs.



Ainsi, si celles de HSBC (+2%), Novartis (+1%) et Deutsche Bank (+1%) se trouvent plutôt bien accueillies, on ne peut en dire autant de celles d'AstraZeneca (-4%), de bp (-4%), de Schneider Electric (-7%) ou d'Electrolux (-11%).



'Les BPA en Europe ressortent en croissance de 10% en rythme annuel, sur les plus de 25% d'entreprises ayant publié', souligne à ce stade Bank of America, qui pointe aussi un net dépassement de 5% des consensus par ces BPA.



Avant l'avalanche attendue demain sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs ont pris connaissance ce matin de l'indice du sentiment économique dans la zone euro, ressorti en baisse de 1,4 point à 93,6 au titre du mois d'avril.



Autre donnée de la matinée, l'Espagne a enregistré au premier trimestre une croissance de 0,6% de son PIB en rythme séquentiel, un rythme à peine inférieur à celui qui avait été observé au quatrième trimestre 2024 (0,7%).





