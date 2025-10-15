Marché: Paris dopé par le luxe, mouvement de détente sur l'obligataire
La matinée a été marquée par la parution de plusieurs statistiques sur le vieux continent. Ainsi, entre juillet et août, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Dans le détail, la production industrielle dans la zone euro est en repli aussi bien pour les biens intermédiaires (-0,2%) que pour l'énergie (-0,6%), les biens d'investissement (-2,2%) et les biens de consommation durables (-1,6%).
Par ailleurs, les prix à la consommation en Espagne ont progressé de 3% sur un an en septembre, notamment en raison d'un repli moins prononcé des coûts des carburants dans les services de transport, montrent des données publiées mercredi par l'Institut national de la statistique (INE).
Une première estimation des prix à la consommation, calculée aux normes nationales, les avait donnés à 2,9%, après un gain de 2,7% en août.D'un mois sur l'autre, l'indice des prix au détail (CPI) ressort néanmoins en baisse de 0,3%.
Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans se détend vers 2,58% (-1,7 pt), l'OAT de même échéance est à 3,37% (-3,5 pts), soit un spread qui retombe sous les 80 pts.
L'euro grappille 0,2% face au billet vert, autour des 1,163 USD. À Londres, le baril de Brent est stable, vers 62,3 USD.
Dans l'actualité des sociétés européennes, ASML publie un bénéfice trimestriel net de 2,12 milliards d'euros, contre 2,07 milliards d'euros sur la même période il y a un an. Ramené par action, le profit du troisième trimestre ressort à 5,49 euros, au-delà du consensus de 5,35 USD. Le chiffre d'affaires a progressé à 7,52 milliards d'euros contre 7,47 milliards d'euros un an plus tôt, manquant le consensus de 7,66 milliards.
Stellantis a annoncé mardi soir qu'il allait débloquer un investissement de 13 milliards de dollars afin de renforcer son tissu industriel et doper sa croissance aux États-Unis, son investissement le plus important en un siècle d'histoire dans ce pays qu'il considère comme un 'marché clé'.
Enfin, Nokia annonce que l'Autorité des transports terrestres de Singapour va améliorer son infrastructure ferroviaire avec les solutions Nokia Optical LAN et IP.
