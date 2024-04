Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: optimisme prudent, entre indicateurs et réultats information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse vendredi matin, les investisseurs saluant plusieurs publications de résultats dans un contexte toutefois dominé par la prudence en attendant de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 progresse de 0,9% à 8042 points, laissant entrevoir une ouverture favorable après les hésitations des derniers jours.



Pour l'heure, ce sont les résultats trimestriels des grands noms américains de la 'tech' qui mettent les investisseurs en confiance, provoquant une flambée de leurs titres en transactions électroniques.



Microsoft bondit ainsi de plus de 4% en cotations avant-Bourse après avoir dégagé un bénéfice net bien meilleur que prévu au premier trimestre, tiré par le 'cloud' et un bond de 31% du chiffre d'affaires d'Azure.



Le titre Alphabet, la maison-mère de Google, s'envole pour sa part de 12%, le marché célébrant des comptes supérieurs aux attentes, mais surtout le versement du premier dividende de l'histoire du groupe et l'annonce d'un plan de rachat massif d'actions.



Cette dernière séance de la semaine est également animée par de nombreuses publications de chiffres trimestriels en France, dont celles de Safran, Sopra Steria ou Amundi.



Mais le principal rendez-vous de la séance aura lieu à 14h30 avec la parution de l'indice d'inflation 'PCE', susceptible d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire.



Depuis plusieurs mois, cette mesure de l'inflation - la préférée de la Fed - ne se replie que très lentement et le consensus l'attend encore en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre en mars dans sa version de base ('core').



Cette statistique ne devrait pas manquer d'alimenter le débat en cours sur l'évolution des taux de la Réserve fédérale, l'incertitude entourant la date de la première baisse de taux de la banque centrale américaine constituant actuellement le facteur dominant sur les marchés, avec pour conséquence une remontée des rendements obligataires.



La probabilité estimée d'une baisse de taux au mois de juin, qui atteignait presque 64% il y a un mois à en croire l'outil FedWatch de CME Group, est revenue autour de 12% aujourd'hui.



Au vu de ce baromètre, les anticipations d'une baisse des taux en septembre sont retombées à 44%, à quasi égalité avec le scénario d'une poursuite du 'statu quo' (40%).



Dans l'attente de la publication du PCE, le rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain s'équilibre autour de 4,71%, au plus haut depuis la fin du mois de novembre.



Cette dégradation du marché monétaire fait redouter aux économistes d'Oddo BHF un 'nouveau choc de taux' et un durcissement des conditions de financement susceptible à son tour de fragiliser l'activité.



'Il y a quelques mois, les taux longs avaient baissé en anticipation d'un pivot monétaire plus précoce', rappelle la banque privée.



'Maintenant que le marché repousse le pivot, les taux longs se sont retendus. Les secteurs les plus sensibles aux conditions financières risquent d'en pâtir à nouveau', prévient Oddo.



Sauf changement de tendance majeur en cours de journée, la semaine devrait se solder par un repli symbolique de moins de 0,1% pour le CAC 40.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.