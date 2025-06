Marché: optimisme prudent avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent dans l'ensemble des gains modestes (+0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,4% à Paris, mais -0,6% à Madrid), après l'annonce mardi soir d'avancées dans le dossier des négociations sino-américaines.



Peu de détails ont filtré des pourparlers, mais Washington et Pékin ont indiqué s'être mis d'accord, en principe, sur le cadre général concernant la mise en oeuvre du consensus qui avait été trouvé le mois dernier lors des pourparlers à Genève.



Plus largement, 'les signaux positifs pour les actions américaines s'accumulent, ce qui bénéficie aussi aux bourses européennes', selon Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



Ce dernier souligne ainsi que huit des onze secteurs qui composent le S&P 500 surperforment l'indice depuis le début d'année, traduisant un rebond boursier qui n'est pas uniquement porté par quelques acteurs, ce qui est 'toujours plus sain et durable'.



'Autre point important, les rachats d'actions devraient dépasser pour la première fois 1.000 milliards de dollars selon Goldman Sachs - c'est une lame de fond qui soutient traditionnellement la hausse', pointe en outre le professionnel.



Les Bourses européennes devraient se montrer attentives à la publication, en début d'après-midi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis pour le mois de mai, principale donnée de la semaine.



Pour rappel, les économistes anticipent en moyenne une remontée du taux d'inflation annuel à 2,5% en données brutes et à 2,9% hors alimentation et énergie (après 2,3% et 2,8% respectivement en avril), selon Jefferies.



'L'effet des droits de douane va probablement apporter un léger coup de pouce supplémentaire à l'inflation', pronostique Goldman Sachs, qui n'attend toutefois qu'un 'impact limité au niveau de l'inflation des services, du moins à court terme'.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Inditex lâche plus de 4% à Madrid, après la publication par le groupe textile (maison-mère de Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti) de bénéfices quasi stables au titre de son premier trimestre.



SES signe l'une des plus fortes hausses du SBF120 à Paris (+3%), au lendemain du feu vert octroyé sans condition par la Commission européenne au projet d'acquisition d'Intelsat par l'opérateur de satellites luxembourgeois.





