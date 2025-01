Marché: nouvelle hausse du trafic aérien en novembre (IATA) information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 15:13









(CercleFinance.com) - Le trafic aérien a encore nettement augmenté en novembre, mais reste bridé par les contraintes qui pèsent actuellement sur le secteur, a annoncé jeudi l'Association internationale du transport aérien (IATA).



Le trafic mesuré en passager-kilomètre transporté (RPK) a progressé de 8,1% en novembre, après avoir augmenté de 7,1% en octobre, selon le rapport mensuel de l'organisation professionnelle.



Les capacités des compagnies aériennes ont crû de 5,7% sur un an et le coefficient d'occupation des appareils a progressé de 1,9 point pour s'établir à 83,4%, un niveau record pour un mois de novembre.



Toutes les régions, à l'exception de l'Amérique du Nord (-0,7%), ont enregistré un trafic en nette hausse.



La demande a été tirée par l'Asie-Pacifique en particulier (+14%), suivie de l'Afrique (+10,9%), du Moyen-Orient (+8,9%), de l'Europe (+8,3%) et de l'Amérique Latine (+7%).



Dans un communiqué, Willie Walsh, le directeur général de l'IATA, fait remarquer que la croissance des capacités reste toutefois inférieure de 2,4 points de pourcentage à l'augmentation de la demande, un écart qu'il explique par des questions structurelles.



Dans le monde entier, les compagnies aériennes ont vu leur activité pénalisée par les retards de livraison chez Boeing et Airbus, eux-mêmes confrontés à des difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement du secteur aéronautique.



'Pour les constructeurs aéronautiques, la bonne résolution de ce début d'année 2025 doit donc consister à trouver une solution rapide et durable à ces problèmes', souligne Willie Walsh.



Concernant le fret aérien, le trafic a augmenté de 8,2% en novembre, selon les chiffres de l'IATA.





