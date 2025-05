Marché: mouvement haussier sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris grappillant 0,1% derrière Francfort (+0,3%) et Londres (+0,6%).



Alors que Moody's a dégradé vendredi soir la note attribuée au crédit US (passant de Aaa à Aa1), le compartiment obligataire est particulièrement scruté par les marchés.



' Un point rassure sur la dette américaine : pour la première fois en 25 ans, les investisseurs britanniques détiennent plus de bons du Trésor américain que les Chinois. On voit mal les Britanniques se délester de leurs avoirs rapidement. les marchés ', rapportait ce matin Christopher Dembik, Senior Investment Adviser chez Pictet Asset Management.



Notons par ailleurs que la Commission européenne a abaissé sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025 - soit un niveau proche du niveau de la croissance potentielle.



Dans ce contexte, Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, estime que 'les marchés actions européens pourraient continuer à tirer leur épingle du jeu' dans cet environnement, après avoir surperformé de 9% les marchés américains depuis le début de l'année.



'Les nombreuses baisses de taux de la BCE, les taux souverains moins élevés, le bazooka budgétaire allemand, et la stabilité perçue de la zone euro par rapport aux changements brutaux de politiques (budgétaire et commerciale) aux Etats-Unis devraient entretenir la rotation observées ces derniers mois des actifs américains vers les actifs européens', explique-t-il.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca a annoncé la finalisation de l'acquisition d'EsoBiotec, une société de biotechnologie dans le domaine des thérapies cellulaires in vivo. AstraZeneca a acquis toutes les actions en circulation d'EsoBiotec pour une contrepartie totale pouvant atteindre 1 milliard de dollars, sur une base en espèces et sans dette.



A l'occasion de son point d'activité du premier trimestre 2025, Swiss Life annonce avoir engrangé des recettes de primes de 7,9 milliards de francs suisses, en hausse de 6% en monnaie locale, et des revenus issus de frais et commissions de 659 millions, en progression de 3%.



Empire Offshore Wind LLC, filiale d'Equinor, fait savoir que le Bureau of Ocean Energy Management a autorisé la reprise du chantier du projet Empire Wind en levant l'ordre de suspension des travaux.







