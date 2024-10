Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: mouvement de repli sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en berne ce matin, avec -0,6% à Francfort, -0,9% à Paris et -1,3% à Londres.



Cette baisse s'inscrit au lendemain d'une fin de séance en rouge à Wall Street sur fond de franche dégradation des marchés obligataires.



'Pour l'instant, la hausse des taux américains sur le marché obligataire, dans la foulée des chiffresdel'emploi pour le moisdeseptembre, ne constitue pas une entrave à la hausse des actions', estime toutefois Christopher Dembik, analyste chez Pictet AM.



Il rappelle toutefois que l'expérience a montré que si la hausse se poursuivait, cela se répercutera négativement sur les bourses.



Sur le compartiment obligataires, les US T-Bonds 2034 évoluent au-dessus des 4% tandis que les Bunds allemands de même échéance sont à 2,25%.



Au chapitre des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance de la balance commerciale française ce matin, avant la balance commerciale des Etats-Unis en début d'après-midi.



En août 2024, le solde commercial de la France s'est dégradé sensiblement selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 7,37 milliards d'euros après 6,04 milliards le mois précédent.



Dans l'actualité des sociétés européennes, TechnipFMC a signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation avec BP pour son nouveau développement de Kaskida dans le golfe du Mexique.



Siemens Smart Infrastructure annonce l'acquisition de Danfoss Fire Safety, filiale du groupe danois Danfoss, spécialisée dans la technologie de suppression des incendies.



Enfin, Holcim indique avoir signé un accord pour acquérir OX Engineered Products, fournisseur américain de systèmes d'isolation avancés pour les applications résidentielles et commerciales, avec un chiffre d'affaires de 136 millions de dollars attendu en 2024.





