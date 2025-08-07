Marché: Londres en léger repli avant la Banque d'Angleterre
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 11:50
'Nous nous attendons à ce que le comité de politique monétaire réduise le taux directeur de 25 points de base pour le ramener à 4,0%, avec une répartition des votes en trois positions différentes', pronostique Barclays.
'Les prévisions macroéconomiques et les orientations en termes de politique devraient être peu modifiées, laissant comme référence un assouplissement progressif et prudent', poursuit la banque britannique.
Sans effet sur la tendance des marchés ce jour, la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9% en juin par rapport au mois précédent, et même de 2,8% en excluant l'énergie et la construction.
'Une tendance à la hausse de la production jusque-là visible a ainsi été brisée', constate Commerzbank, incriminant la politique tarifaire de Donald Trump, qui a fait chuter les exportations vers les États-Unis pour la troisième fois consécutive.
D'ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne a diminué à 14,9 milliards d'euros en juin, à comparer à 18,5 milliards le mois précédent, tandis que le déficit de la France s'est maintenu aux environs de 7,6 milliards.
L'actualité de la séance reste marquée par de nombreuses publications d'entreprise, comme celle d'Allianz (+6% à Francfort), saluée pour un profit opérationnel ayant atteint un plus haut historique au premier semestre.
Toujours à Francfort, les opérateurs accueillent favorablement les résultats dévoilés par Siemens (+4%) et Henkel (+2%), mais boudent ceux de Merck KGaA (-1%), de Deutsche Telekom (-4%) et de Rheinmetall (-6%).
Sur les autres places, WPP (-2% à Londres) se trouve sanctionné pour une contraction de son activité un peu plus forte que prévu, alors que Sandoz (+8% à Zurich) grimpe sur des performances supérieures aux attentes.
