Marché: les motifs de préoccupation se multiplient information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse mercredi matin suite à son repli de la veille consécutif à un regain d'inquiétude autour de la santé de l'économie chinoise, les investisseurs optant toujours pour la prudence avant la publication de nouveaux indicateurs.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - recule de 42,5 points à 7233,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le marché parisien avait connu hier une séance de l'Assomption plus difficile que prévu (-1,1%), la publication de chiffres décevants en Chine ayant contraint la banque centrale du pays à une nouvelle intervention.



'Les difficultés auxquelles doivent faire face l'économie chinoise et son système financier continuent de faire la une de l'actualité', soulignent les analystes de Capital Economics.



'Jusqu'ici, la morosité dans laquelle se trouve le pays n'a pas véritablement entamé l'optimisme dont font preuve les marchés mondiaux, mais les choses pourraient vite changer', avertit le bureau d'étude londonien.



Depuis plusieurs mois, la Chine lutte afin de faire redémarrer sa croissance, l'élan de la réouverture de son économie s'étant rapidement essoufflé face notamment aux difficultés de son secteur immobilier.



Le réveil des craintes autour de la Chine survient alors que les investisseurs se demandent si la Fed ne pourrait pas de nouveau relever ses taux, une perspective qui n'incite pas beaucoup plus à la prise de risque.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans évolue désormais à ses plus hauts niveaux depuis l'été 2007, ce qui montre que les investisseurs attendent des taux élevés pour plus longtemps.



Les observateurs espèrent donc que les 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale, attendues dans la soirée, leur apporteront de nouveaux indices sur l'évolution possible des taux d'intérêt aux Etats-Unis.



En zone euro, les intervenants prendront connaissance, en fin de matinée, des chiffres du PIB de la région sur le deuxième trimestre et de ceux de la production industrielle.



Quelques publications financières d'entreprises animent par ailleurs la cote, à commencer par le brasseur danois Carlsberg qui seront suivis à la mi-journée par ceux du distributeur américain Target en attendant la publication, dans la soirée, des comptes du géant des équipements réseau Cisco.