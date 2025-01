Marché: les investisseurs vont revenir aux résultats information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge lundi, les investisseurs marquant une pause après le net rebond de la semaine passée et avant le début de la saison des résultats trimestriels.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - recule de 24,5 points à 7410 points, annonçant un début de semaine plutôt prudent.



Le marché parisien avait conclu la séance de vendredi sur un repli de 0,8% à 7431 points, ce qui ne l'avait pas empêché de clôturer la semaine écoulée sur un gain de plus de 2%, une performance située, pour une fois, aux antipodes de celle de Wall Street.



Les marchés d'actions américains ont en effet enchaîné une seconde semaine consécutive de baisse, avec des pertes moyennes de l'ordre de 2%, de plus en plus préoccupés par la trajectoire des futures baisses de taux de la Fed.



Wall Street s'apprête à vivre une semaine décisive marquée par la publication des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds de l'économie américaine, qui donneront le ton des séances à venir.



Les grandes banques américaines seront à l'honneur pour cette première semaine de la saison des résultats, avec les publications de Citi, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo prévues mercredi, puis celles de Bank of America et Morgan Stanley le lendemain.



Les commentaires de ces établissements financiers de premier plan vont offrir aux investisseurs une lecture intéressante concernant l'état actuel de la conjoncture, de la consommation et des perspectives économiques à attendre aux Etats-Unis.



D'après FactSet, les bénéfices des entreprises américaines composant l'indice S&P 500 devraient avoir progressé en moyenne de 11,7% sur un an au 4ème trimestre, soit leur plus forte hausse depuis la fin 2021.



Comme constaté vendredi dernier avec les solides chiffres de l'emploi américain, de bonnes statistiques ne suffisent plus à pousser le marché plus haut car elles sont synonymes d'un moindre assouplissement monétaire.



La 'saison' des résultats va donc permettre de savoir si la Bourse de New York peut retrouver une dynamique haussière, sachant que le S&P 500 se traite aujourd'hui à 21,5 fois ses bénéfices, bien au-dessus de sa moyenne historique à dix ans (18,2).



La réouverture de la saison des résultats ne va toutefois pas faire oublier complètement ce qui se joue actuellement de l'autre côté de l'Atlantique, entre incertitudes sur la politique que mènera Donald Trump, réveil de l'inflation et tensions sur les rendements obligataires.



Les taux longs américains ont atteint de nouveaux sommets de plus d'un an vendredi dans sillage du dernier rapport sur l'emploi, qui s'est avéré bien plus vigoureux que prévu.



Du côté des indicateurs macro-économiques, les acteurs de marché suivront donc avec attention les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de décembre, qui paraîtront mercredi.



Une statistique supérieure aux attentes viendrait accentuer la pression sur les rendements obligataires américains et pénaliser l'évolution des marchés d'actions.



Au mois de novembre, l'indice des prix à la consommation (CPI) était ressorti à 2,7% en rythme annuel, contre 2,6% en octobre, un niveau encore très éloigné de l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.



La saison des résultats débute par ailleurs dans un climat d'incertitude commerciale croissante à une semaine de l'investiture de Donald Trump, qui deviendra officiellement le 47ème président des Etats-Unis lundi prochain.



Le discours très offensif de l'homme d'affaires new-yorkais sur la scène internationale a suscité dernièrement de vives inquiétudes parmi les investisseurs, amplifiant la correction des actions américaines et la montée des taux amorcée par des statistiques montrant la résilience de la première économie mondiale.



Le président élu prévoit d'imposer des tarifs douaniers particulièrement élevés sur l'ensemble des biens importés à destination des Etats-Unis, une politique qui pourrait relancer l'inflation et limiter le potentiel d'action de la Fed.



Lors de sa campagne, il avait manifesté l'intention d'imposer les biens chinois à hauteur de 60% et de taxer les marchandises des autres pays à hauteur de 10%-20%.



L'implémentation de droits de douane 'universels' durables constituerait un élément négatif pour les actions, tout particulièrement pour les distributeurs, les constructeurs automobiles, les sociétés technologique, les fabricants semi-conducteurs et certains groupes industriels.



Au vu de ces incertitudes et de valorisations devenues moins attrayantes les investisseurs se demandent si le moment n'est pas venu pour prendre ses bénéfices sur les valeurs américaines, inquiets qu'une correction importante puisse survenir dans les mois à venir.



Dans une note publiée la semaine passée, les stratèges de Goldman Sachs évaluaient à 30% la probabilité d'une chute des Bourses mondiales d'au moins 10% à un horizon de trois mois et de plus de 20% d'ici à 12 mois.



Dans ce contexte, l'or retrouve un peu d'intérêt aux yeux des investisseurs, ce qui porte le métal jaune à des niveaux proches de ses records historiques atteints il y a plus de deux mois.



Les cours pétroliers confirment également leur tendance haussière, alors que l'administration Biden a décidé vendredi d'imposer de nouvelles sanctions au secteur énergétique russe.



Ce matin, le Brent encore plus de 1,6% à 81,1 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (WTI) s'adjuge 1,8% à près de 78 dollars, revenant à des plus hauts depuis le mois d'octobre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.