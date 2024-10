Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: les investisseurs rattrapés par le Proche-Orient information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 08:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli mercredi à l'ouverture face à une situation géopolitique qui devient très incertaine avec le tir de missiles sur le territoire israélien par l'Iran.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance octobre - lâche 52,5 points à 7597 points, laissant entrevoir un début de séance en territoire négatif.



Les événements survenus au Proche-Orient depuis le week-end dernier n'avaient eu, jusqu'ici, qu'un impact limité sur les marchés financiers mondiaux, qui préféraient se focaliser sur les questions économiques.



Le CAC avait ainsi conclu la séance d'hier sur un repli de 0,8% à 7574 points, pénalisé par le fort recul du secteur du luxe dans le sillage d'une note pessimiste des analystes de Goldman Sachs.



Les investisseurs devraient être rattrapés ce matin par les tensions géopolitiques, alors que Téhéran a tiré hier soir sur l'Iran près de 200 missiles, dont des engins balistiques hypersoniques.



Suite à cette attaque, Israël et son allié américain ont immédiatement menacé de riposter à l'agression.



'On en sait pas beaucoup pour le moment', réagit ce matin James Reilly, économiste chez Capital Economics.



'La grande inconnue concerne l'ampleur de l'offensive et les dommages qu'elle causera, tout particulièrement au niveau des populations civiles', poursuit l'analyste.



'Une escalade majeure du côté de l'Iran risquerait d'entraîner les Etats-Unis dans la guerre, ce que Téhéran préférerait éviter', rappelle James Reilly.



En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo décrochait de 2,5% en fin de séance face au risque de plus en plus réel d'un embrasement au Moyen-Orient.



Les places boursières restent par ailleurs dominées par la prudence à l'avant-veille des chiffres de l'emploi, qui seront une nouvelle fois suivis avec beaucoup d'attention.



Les dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, ont laissé entendre que l'institution n'était pas pressée de baisser les taux rapidement et que ses décisions se feraient en fonction des données économiques.



Ces propos accentuent donc l'importance des données de l'emploi qui seront publiées vendredi par rapport aux anticipations des marchés sur le nombre de baisses de taux à venir.



Si les chiffres de l'emploi sont moins bons que prévu, les marchés boursiers pourraient se servir de ce catalyseur afin de poursuivre sa dynamique haussière.



Aux Etats-Unis, la publication économique du jour sera l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé pour le mois de septembre dont les résultats sont attendus à 14h15.



Sur le front du pétrole, le baril de Brent grimpe de 1,7% au-delà de 71 dollars en réaction au regain de tensions au Moyen-Orient.



Sur le marché obligataire, les bons du Trésor américain jouent leur rôle de valeur refuge avec un papier à dix ans qui recule vers 3,74%, tout comme le dollar qui retrouve son statut d'actif sûr, ce qui fait chuter l'euro sous 1,1170.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.