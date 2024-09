Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: les interrogations reprennent le dessus information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reperdent du terrain ce vendredi (-0,7% à Londres, -0,9% à Francfort et à Paris), les interrogations au sujet du cycle d'assouplissement monétaire de la Fed revenant sur le devant de la scène.



Après un accueil chaleureux des investisseurs à la baisse de taux de 50 points de base décidée mercredi par la banque centrale américaine, ils semblent maintenant s'interroger sur les décisions qu'elle prendra dans les mois à venir.



'Par rapport aux 'new dots' montrant un rythme plus lent des baisses de taux à l'avenir (deux autres baisses de 25 points de base cette année et quatre en 2025), la trajectoire des taux reflétée dans les prix actuels du marché nous semble plutôt agressive', juge Barclays.



'Les données à venir auront un impact sur ces attentes, et si elles confirment le récent rebond aux États-Unis, nous doutons que la Fed réduise autant que ce qui est actuellement pris en compte', prévient la banque britannique.



Autre élément pesant sur la tendance, l'ensemble du secteur automobile recule dans le sillage de Mercedes-Benz (-7% à Francfort) qui a abaissé ses objectifs annuels, évoquant la détérioration de la conjoncture économique, tout particulièrement en Chine.



'Si certains investisseurs s'attendaient à un profit warning de la part de Mercedes, nous considérons qu'il s'agit d'une surprise, surtout au vu de son ampleur et de l'absence de commentaires prudents ayant pu le précéder', réagissent les équipes de RBC.



Par ailleurs, DHL et adidas lâchent tous deux plus de 3% à Francfort sur fond de mauvaises nouvelles de pairs américains, à savoir respectivement un abaissement d'objectifs de la part de FedEx et la démission du directeur général de Nike.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.