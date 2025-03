Marché: le vert revient, mais l'inflation US en embuscade information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert mercredi matin à la faveur d'avancées diplomatiques encourageantes dans le dossier ukrainien, même si un certain attentisme pourrait s'imposer en attendant la publication des derniers chiffres de l'inflation américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mars - progresse de 60,5 points à 8010 points, annonçant un rebond après la séquence baissière des derniers jours.



Le marché parisien avait conclu la séance d'hier sur un repli de 1,3% à 7941 points, alignant ainsi une troisième séance consécutive en territoire négatif.



Un climat teinté de prudence devrait encore dominer les échanges en amont de la parution, à 14h30, des chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui devraient montrer que le récent processus de désinflation marque un peu le pas.



Au vu du contexte d'inquiétudes entourant la croissance américaine et la menace d'une 'stagflation', la réaction des marchés à des chiffres supérieurs aux attentes pourrait être particulièrement défavorable.



Si les prix des voitures, les coûts du logement et les salaires évoluent sur une pente rassurante, les économistes redoutent l'impact des nombreux relèvements de droits de douane décidés par Donald Trump sur l'inflation.



Dans une note publiée hier, les analystes de Goldman Sachs disent tabler sur une inflation de base de 2,9% en rythme annuel aux Etats-Unis en fin d'année, contre 3% en février.



Les inquiétudes liées au commerce mondial ne devraient pas refluer aujourd'hui, alors que l'Union européenne a décidé d'imposer des droits de douane sur l'équivalent de 26 milliards d'euros de produits importés des Etats-Unis, répliquant aux surtaxes 'injustifiées' annoncées par Washington.



L'acier et l'aluminium de l'Union européenne est désormais assujetti à des droits de douane de 25% aux Etats-Unis, ce qui représente quelque 26 milliards d'euros selon les calculs de Bruxelles.



Wall Street avait déjà été soumise hier à un régime de douche écossaise par Donald Trump, qui avait jeté un froid en début de journée en annonçant un doublement des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier importés du Canada.



Le président américain a finalement choisi d'y renoncer dans la soirée suite à des échanges avec Ottawa, qui menaçait d'avoir recours à l'arme des coupures de courant vers les Etats Unis.



'Cela fait six fois en sept jours que la politique commerciale des Etats-Unis vis-à-vis de son voisin du nord connaît des changements', se désespère Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à voir les intervenants réduire leurs positions sur les actions', estime l'analyste.



A l'issue d'une séance en montagnes russes, les places boursières américaines ont néanmoins pu finir la séance de mardi sur des pertes limitées, s'étageant entre 1,1% pour le Dow Jones et 0,2% pour le Nasdaq, grâce à des développements jugés prometteurs en Ukraine.



L'accord de cessez-le-feu temporaire validé par les Etats Unis et l'Ukraine à l'occasion d'une réunion en Arabie Saoudite est venu susciter quelques espoirs de fin du conflit.



Mais la Russie n'a pas encore fait connaître sa position, ce qui signifie que la paix est encore loin d'être acquise.



Le scénario sur le compartiment obligataire est contre-intuitif puisque le rendement des Treasuries à dix ans remonte à près de 4,29% alors que l'aversion pour le risque reste bien présente à Wall Street.



Du côté des changes, l'euro poursuit son rallye haussier avec un gain de 0,9% vers 1,0934 dollar, soit sa meilleure marque depuis le 5 novembre dernier.



Le marché pétrolier reste en hausse en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent de la Mer du Nord avance de 0,1% à 69,6 dollars, toujours sous le seuil des 70 dollars, tandis que le brut léger américain (WTI) gagne 0,1% à 66,3 dollars.



L'or recule un peu et lâche 0,1% à 2.916,5 dollars, poursuivant sa consolidation sur fond de volatilité accrue sur les marchés financiers, tout en restant confortablement installé au-dessus du support des 2900 dollars.



Compte tenu de l'ambiance morose qui règne actuellement sur les places américaines, certains spécialistes voient le métal jaune atteindre prochainement le seuil des 3000 dollars l'once.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.