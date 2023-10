Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le rouge domine, les taux obligataires se tendent information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en berne ce matin: Francfort cède 0,4% devant Paris (-0,8%) et Londres (-1,1%) dans un contexte de hausse des rendements obligataires, un phénomène alimenté par les craintes d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed alors que la situation géopolitique reste très tendue.



L'envolée des taux longs, avec un dix ans américain à 4,96%, qui s'approche dangereusement du seuil des 5%, relance les craintes d'un renchérissement du coût du financement des entreprises et d'un ralentissement de la croissance.



En Allemagne, le bund à 10 ans atteint 2,94% et l'OAT française atteint 3,57%.



La hausse des rendements incite logiquement les investisseurs à délaisser les marchés actions au profit du compartiment obligataire.



Dans ce contexte, les données économiques attendues aujourd'hui, parmi lesquelles figureront les inscriptions aux allocations chômage et les indicateurs avancés du Conference Board, pourraient encore renforcer l'aversion au risque.



Autre motif de préoccupation pour les investisseurs, la destruction d'un hôpital à Gaza est venue exacerber les tensions au Proche-Orient et pèse encore un peu plus sur l'évolution du conflit israélo-palestinien.



'La situation en Palestine se détériore et une opération militaire de grande envergure apparaît de plus en plus probable', s'inquiète ainsi Rania Gule, analyste de marchés chez XS.com.



Le niveau de stress actuel qui règne sur les marchés empêche par ailleurs les actions de répondre positivement aux résultats d'entreprises.



Tesla est attendu en baisse de 4% ce jeudi à l'ouverture de Wall Street après avoir raté le consensus en terme de chiffre d'affaires au 3ème trimestre, même si le groupe maintient son objectif annuel de vente de 1,8 million de véhicules.



Netflix bondit de 12% en cotations avant-Bourse suite à la publication de résultats trimestriels supérieur aux attentes, à l'annonce d'un relèvement de ses prix et surtout d'un nombre de nouveaux abonnés bien meilleur que prévu.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Nestlé publie une croissance organique de 7,8% à 68 829 millions de CHF sur 9 mois. L'effet prix a été de 8,4%, reflétant l'impact de l'inflation des coûts sur les deux dernières années. La croissance interne réelle a été de -0,6%.



Roche a annonce qu'au cours des neuf premiers mois de l'année, ses ventes avaient augmenté de 1% (-6 % en monnaies locales) pour atteindre 44,1 milliards de francs suisses, freinée par la baisse des ventes de produits liés au Covid-19 et l'érosion des bio-similaires.



Nokia a annoncé jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels son intention de supprimer entre 9.000 et 14.000 postes afin de réduire ses coûts dans un contexte de marché jugé 'incertain'.



Enfin, SAP annonce qu'au 3e trimestre, son bénéfice opérationnel, hors éléments exceptionnels, a progressé de 10% à 2,28 milliards d'euros, dont une hausse de 16% à taux de change constants.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.