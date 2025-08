Marché: le mois d'août commence dans la déprime information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 11:46









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce vendredi (-0,7% à Londres, -1,9% à Francfort, à Paris et à Milan), dans un contexte d'aversion au risque lié notamment aux incertitudes persistantes à l'échelle mondiale dans le dossier commercial.



Les investisseurs démarrent le mois d'août avec toute une liste de sujets de préoccupation, à commencer par l'arrivée à expiration du délai laissé par Donald Trump pour la mise en oeuvre de ses surtaxes douanières.



Le président américain a d'ailleurs dévoilé jeudi soir une nouvelle salve de droits de douane massifs visant des dizaines de pays avec lesquels des accords n'ont pas encore été conclus, dont le Canada, le Brésil, l'Inde, la Suisse et Taïwan.



'Les droits de douane doivent entrer en vigueur après le 7 août, un retard pour des raisons techniques qui pourrait laisser ouverte la possibilité que certains pays concluent des accords la semaine prochaine', avance toutefois Deutsche Bank.



En attendant, les opérateurs seront attentifs, en début d'après-midi, au rapport sur l'emploi américain pour le mois écoulé, alors que Jerome Powell a clairement conditionné de futures baisses de taux à un affaiblissement du marché du travail.



A titre indicatif, les économistes attendent en moyenne 105.000 créations de postes en juillet, ce qui marquerait un net ralentissement après les 147.000 postes créés en juin, avec un taux de chômage anticipé en hausse de 0,1 point à 4,2%.



Pour l'heure, sur le vieux continent, l'indice PMI manufacturier de la zone euro est remonté de 49,5 en juin à 49,8 en juillet, signalant une quasi-stabilisation de la conjoncture du secteur, mais avec des nouvelles commandes reparties à la baisse.



'L'accord commercial entre l'UE et les États-Unis devrait garantir davantage de prévisibilité aux entreprises, favorisant un rebond de l'activité dans les prochains mois', estime Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Toujours dans la zone euro, l'inflation annuelle s'établirait à +2% en juillet, un rythme stable par rapport à celui observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent les résultats semestriels d'IAG (-2% à Londres) et de Daimler Truck (-5% à Francfort), mais saluent un relèvement d'objectifs annuels de Bayer (+2% à Francfort).



A la Bourse de Paris, ils se montrent peu enthousiasmés par les publications de Saint-Gobain (-2%) et d'Engie (-3%), et réservent un accueil glacial à celles d'AXA (-6%) et surtout de Teleperformance dont le titre plonge de 18%.





