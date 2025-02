Marché: la tendance favorable se poursuit en Europe information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Alors que Wall Street doit rester portes closes ce lundi pour cause de Washington's Birthday, les Bourses européennes (+0,2% à Londres, +0,7% à Francfort, stabilité à Paris) confirment dans l'ensemble leur orientation favorable de la semaine passée.



'Le marché boursier européen a connu une forte progression supérieure à 2% cette semaine, porté par le renforcement des perspectives d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie', rappelait-on vendredi soir chez Edmond de Rothschild.



'Pour l'instant, ce sont plus les logiques de flux et les niveaux de valorisation qui semblent porter les marchés, plutôt que la politique monétaire, les statistiques économiques ou les remous sur le front de la guerre commerciale', estime de son côté Christopher Dembik.



Selon lui, 'les actions européennes continuent d'être soutenues par des niveaux de valorisation attrayants, même si les investisseurs institutionnels doutent que le mouvement soit durable, même en cas de cessez-le-feu en Ukraine'.



'A long terme, ils restent convaincus que les actions américaines sont incontournables. L'évolution du segment de la tech américaine depuis mi-janvier prouve en tout cas sa résilience', poursuit ce conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Pour l'heure, les places européennes montent dans l'ensemble ce lundi sur fond d'une actualité peu chargée : seule donnée macroéconomique de la matinée, l'excédent commercial de la zone euro s'est accru à 14,6 milliards d'euros en décembre.



Parmi les autres données macroéconomiques attendues cette semaine, figurent notamment l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation au Royaume-Uni, les indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis ou encore les indices PMI préliminaires.



Les prochains jours verront aussi se poursuivre les publications de résultats d'entreprises, avec par exemple Capgemini, Airbus, Mercedes-Benz et Air Liquide en Europe ou encore Walmart aux Etats-Unis.



En attendant, Anglo American gagne 1% à Londres, alors que la compagnie minière a l'intention d'obtenir, lors de l'AG du 30 avril, l'approbation de ses actionnaires pour la scission de sa filiale Anglo American Platinum en juin prochain.





