Marché: la prudence l'emporte, nombreux résultats publiés

(CercleFinance.com) - Peu de mouvement à l'oeuvre sur les principales places boursières européennes : à la mi-journée, Paris cède 0,1% derrière Londres qui grappille 0,1% et Francfort (+0,2%), alors que l'actualité économique est marquée par les publications trimestrielles de nombreuses sociétés.



Sur le front des statistiques, la confiance des ménages français se replie légèrement pour la première fois depuis avril, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui diminue d'un point à 94 en octobre, et reste donc au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Toujours dans l'Hexagone, au 3e trimestre 2024, on comptait 5 400 600 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France selon DARES (+0,2 % sur un trimestre).



En moyenne au troisième trimestre 2024, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à France Travail et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 123 700.



Enfin, outre-Rhin, le moral des entreprises allemandes s'inscrit en légère hausse, selon l'indice ifo du climat des affaires qui est passé de 85,4 en septembre à 86,5 ce mois-ci, alors que Capital Economics l'attendait en légère baisse ver 85.



De l'autre côté de l'Atlantique, l'après-midi verra paraitre les commandes américaines de biens durables pour le mois dernier, puis l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan en donnée définitive pour octobre.



Sur le Forex, l'euro est stable face au billet vert, à 1.082$/E. De son côté, le baril de Brent gagne 0.3% à Londres, 74.6$, et l'once d'or est stable, à 2718$.



Dans la matinée, Holcim a annocné un EBIT récurrent record de 1,67 milliard de francs suisses au titre de son troisième trimestre 2024, soit une marge améliorée de 1,7 point à 23,5%, pour un chiffre d'affaires de 7,12 milliards, en baisse de 3% (+0,5% en monnaie locale).



Mercedes-Benz Group a publié un chiffre d'affaires de 34,5 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, un chiffre en repli de 6,7 % par rapport à la même période un an plus tôt. Son bénéfice net est divisé par deux, à 1,71 milliard d'euros (-53,8%), laissant apparaître un BPA en recul de 47,5 %, à 1,81 euro.



Eni annonce une baisse de 30% de son bénéfice net ajusté au 3e trimestre, à 1,27 milliard d'euros, ce qui reste toutefois légèrement supérieur aux attentes, tandis que la production d'hydrocarbures a augmenté de 2 %.



Enfin, Electrolux fait part d'une perte nette de 235 millions de couronnes suédoises au titre de son troisième trimestre 2024, loin du gain de 123 millions de couronnes enregistré un an plus tôt, alors que la marge d'exploitation s'est contractée, passant de 1,8 % à 1 %.





