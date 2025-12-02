Marché; la prudence demeure, l'inflation en zone euro en vue
Vers 8h05, le contrat sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de cinq points à 8 095,5 points, témoignant d'une incertitude quant à la direction à suivre suite au repli essuyé la veille.
Le marché parisien avait terminé hier soir la première séance de décembre sur un repli de 0,3% à 8097 points, pénalisé par Airbus qui décrochait de près de 6% à la clôture suite à l'apparition d'un problème logiciel sur ses A320.
Wall Street a également entamé le dernier mois de l'année, pourtant réputé être l'un des plus favorables de l'exercice boursier, sur une note morose, avec des pertes qui s'étageaient entre 0,9% pour le Dow Jones et 0,4% pour le Nasdaq au coup de cloche final.
Les 'futures' sur indices new-yorkais suggèrent une nouvelle ouverture en baisse des marchés américains aujourd'hui, avec des replis attendus à ce stade entre 0,1% et 0,2%.
Rien de très préoccupant du point de de vue des analystes, qui voient dans cette petite pause une 'respiration' logique après le récent rebond opéré par les indices.
'Je pense qu'il s'agit simplement d'une petite reprise de souffle', assure ainsi Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.
'Le S&P 500, par exemple, a signé la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mai dernier et sortait tout juste de cinq séances consécutives de hausse, une première depuis la mi-septembre', rappelle-t-il.
'Une petite pause après une telle poussée n'a donc rien de surprenant, et vraiment pas de quoi inquiéter', tempère le stratège.
Même son de cloche chez les équipes de Danske Bank dans leur point de marché publié ce matin.
'Les marchés entrent tout simplement dans une phase de type 'wait-and-see' en attendant l'avalanche de statistiques attendues dans les jours qui viennent et qui avaient été retardées en raison du shutdown', souligne la banque danoise.
Pour patienter avant la déferlante d'indicateurs d'indicateurs qui se profile Outre-Atlantique d'ici à la fin de la semaine (rapport ADP sur l'emploi privé, ISM des services, indice PCE mesurant l'inflation,...), les investisseurs prendront connaissance à 11h00 des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre, qui devraient rester les mêmes qu'au mois d'octobre.
En glissement annuel, l'indice des prix à la consommation (CPI) devrait ainsi ressortir à 2,1% le mois passé, comme lors du mois précédent.
'Selon les données nationales déjà parues (Allemagne: 2,6%, France: 0,8%, Italie: 1,1%, Espagne: 3,1%), l'inflation moyenne en zone euro est restée tout près de la cible de 2%', rappellent les analystes d'Oddo BHF.
'Jusqu'au milieu de 2026, le profil pourrait être un peu chahuté à cause des effets de base dans le secteur de l'énergie', ajoute le bureau d'études.
Avec une inflation annuelle qui apparaît désormais solidement ancrée autour de son niveau cible de 2%, il n'est pas dit que ces chiffres soient suffisants pour amener la Banque centrale européenne (BCE) à sortir de sa position attentiste, avec des taux d'intérêt qui semblent actuellement aussi bien convenir aux faucons qu'aux colombes.
Au vu de la croissance modérée qui caractérise actuellement la région, certains observateurs estiment cependant qu'il n'est pas totalement impossible que l'institution de Francfort assouplisse ses taux en décembre, puis en février prochain.
Côté conjoncture, le taux de chômage dans la zone euro - lui aussi attendu à 11h00 - devrait être resté stable à 6,3% en octobre
