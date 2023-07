Marché: la Fed et les résultats freinent la prise de risque information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de prudence mercredi matin, les prises d'initiatives restant limitées à quelques heures seulement des décisions de politique monétaire de la Fed.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance août - lâche 42,5 points à 7392,5 points, laissant entrevoir une poursuite du léger mouvement baissier à l'oeuvre depuis le début de la semaine.



Au terme des deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Réserve fédérale américaine publiera son communiqué à 20h00, qui sera suivi d'une conférence de presse très attendue de son président Jerome Powell.



Si une hausse de taux de 25 points de base semble largement acquise, les investisseurs seront à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'ici à la fin de l'année.



'Il y a quelques semaines encore, le marché s'attendait (...) à une hausse supplémentaire en septembre', rappelle Clément Inbona, gérant chez La Financière de l'Echiquier.



'Désormais, rien n'est moins sûr depuis la bonne surprise du dernier chiffre d'inflation américaine', souligne l'analyste.



Le déluge de résultats trimestriels attendu au cours de la journée va également permettre aux investisseurs de se faire une idée sur l'état de l'économie et constituer un facteur déterminant de la tendance.



Les comptes de Meta, Coca-Cola, Boeing, Airbus, Porsche, Rio Tinto, AT&T, Equinor, GSK, Stellantis, Orange, Carrefour, Puma et Mattel sont notamment attendus dans les heures qui viennent.



Très surveillées, les performances des géants technologiques Alphabet et Microsoft ont réservé hier soir de bonnes surprises, mais aussi quelques motifs de préoccupation.



Alphabet a ainsi engrangé un bénéfice net par action de 1,44 dollar au deuxième trimestre, contre un consensus de 1,34 dollar, avec un chiffre d'affaire qui a également dépassé les attentes.



Le titre prenait plus de 6% dans les cotations d'après-Bourse.



Microsoft a de son côté publié un BPA de 2,69 dollar, supérieur au consensus qui le donnait à 2,55 dollar, mais la croissance de sa division 'cloud' a déçu, ce qui fait que le titre perdait plus de 3% en cotations électroniques.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans subit quelques tensions et remonte à 3,91% en attendant le verdict de la Fed.



Sur le marché des changes, l'euro tente de se reprendre vers 1,1065 face au dollar après avoir essuyé cinq séances consécutives de repli face au billet vert.



Sur le front du pétrole, les cours du brut consolident un peu après leur récente séquence haussière qui leur a permis de rebondir de plus de 7% en un peu plus d'une semaine.



Le baril de Brent recule actuellement de 0,6% à 83,1 dollars et le baril de brut léger américain se replie de 0,6%, mais se maintient au-dessus des 79 dollars, une barre qu'il n'avait plus dépassée depuis le mois d'avril.