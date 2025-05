Marché: l'optimisme prévaut encore sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent de concert (+0,8% à Londres et à Milan, +0,9% à Francfort, +0,3% à Paris), rassurées par la résilience de Wall Street (+0,4% sur le S&P et le Nasdaq jeudi) face aux dernières nouvelles au sujet des droits de douane.



'Après qu'un tribunal fédéral a statué mercredi que la plupart des droits de douane imposés par Donald Trump étaient invalides, une cour d'appel a suspendu hier cette décision, le temps qu'elle délibère sur le fond', pointe pourtant Commerzbank.



'Si ces droits de douane étaient finalement rejetés par la justice, Donald Trump pourrait également invoquer d'autres motifs juridiques. Même dans ce cas, le différend tarifaire serait donc loin d'être terminé', poursuit la banque allemande.



'Pour les marchés actions, l'espoir d'un allègement tarifaire l'a encore emporté, permettant au S&P500 de progresser avec dix de ses onze secteurs orientés positivement au cours de la journée', note cependant Deutsche Bank.



Ce vendredi, les investisseurs étudieront avec soin les chiffres de l'inflation 'PCE' - la mesure des prix privilégiée par la Fed pour sa politique monétaire - attendus en début d'après-midi en marge des revenus et dépenses des ménages pour avril.



Pour mémoire, les chiffres de mars avaient montré une progression annuelle de 2,3%, contre 2,7% en février, signalant un possible ralentissement des pressions inflationnistes de nature à plaider pour une politique monétaire plus accommodante.



Toujours au chapitre des statistiques, sont attendus cet après-midi une estimation préliminaire de l'inflation allemande pour le mois qui s'achève, ainsi que l'indice de confiance des ménages américains de l'Université du Michigan.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Sanofi lâche 5% à Paris dans le sillage de l'annonce de résultats d'efficacité mitigés concernant deux études de phase 3 évaluant l'itépekimab dans la bronchopneumopathie chronique obstructive.



A l'inverse, Roche gagne 1% à Zurich à la suite de la parution de nouvelles données de phase 2 positives portant sur un suivi à long terme de son févébrutinib chez les personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente.



SAP prend plus de 1% à Francfort, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours porté de 265 à 307 euros, voyant le géant des logiciels d'entreprise profiter de l'essor de l'IA.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.