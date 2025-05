Marché: l'heure semble à la stabilisation information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à marquer le pas (+0,1% à Londres et à Francfort, +0,2% à Paris), reprenant leur souffle après une séance de gains vigoureux lundi dans le sillage d'un apaisement des tensions commerciales sino-américaines.



Avec la trêve commerciale conclue ce week-end à Genève, les investisseurs ne semblent plus croire en une disruption du commerce international susceptible d'entraîner une entrée en récession de l'économie américaine.



Michael Brown, stratège chez Pepperstone, fait néanmoins valoir que l'imposition de droits de douane américains de 30% sur les biens importés de Chine risque de se révéler encore douloureux pour l'économie américaine.



'Cela ne résout en rien la nature volatile et chaotique de la politique menée par les Etats-Unis, une caractéristique qui se trouve justement à l'origine de l'érosion de ses institutions et de la perte du statut de valeur refuge de ses actifs', souligne-t-il.



'Nous pensons que les marchés d'actions vont devoir digérer leurs gains récents sachant que les indices restent fondamentalement exposés à de mauvaises nouvelles sur les droits de douane', ajoute Scott T Chronert, stratège vedette de Citi.



Néanmoins, l'indice ZEW, mesurant le moral des investisseurs et analystes allemands, s'est redressé à +25,2 pour le mois en cours, revenant ainsi en terrain positif après une incursion sous la barre de zéro en avril, à -14.



'Avec un nouveau gouvernement en place, des progrès dans les différends tarifaires et un taux d'inflation se stabilisant, l'optimisme a augmenté', explique le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, à propos de cet indicateur de perspectives.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs acclament les résultats trimestriels de Bayer (+9% à Francfort) accompagnés d'une confirmation par le groupe de santé et d'agrochimie de ses perspectives à taux de change constants pour 2025.



Munich Re perd plus de 3% à Francfort, après la publication par le réassureur d'un bénéfice net presque divisé par deux au titre du premier trimestre 2025, sous l'effet des incendies qui ont dévasté Los Angeles en début d'année.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.