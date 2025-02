Marché: l'heure semble à la prudence information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes affichent dans l'ensemble une certaine stabilité (+0,2% à Londres, stagnation à Francfort et -0,1% à Paris), se montrant hésitantes à prolonger leur orientation favorable observée depuis le début de l'année.



'Le rallye des actions européennes est en partie dû aux espoirs d'un assouplissement budgétaire allemand, d'un cessez-le-feu en Ukraine et des dépenses militaires de l'UE', expliquait Bank of America vendredi dernier.



Bien qu'elle perçoive encore du potentiel de hausse à court terme pour la croissance de la zone euro, la banque américaine considérait que 'les actions européennes sont anticipées dans un scénario trop rose'.



BofA maintenait donc une surpondération tactique des actions européennes par rapport aux actions mondiales, mais notait que 'la forte surperformance récente ne laisse que du potentiel de progression projeté marginal'.



La santé économique du vieux continent demeure d'ailleurs une source de préoccupation pour les investisseurs, comme l'illustre la confirmation ce matin d'un recul de 0,2% du PIB allemand au dernier trimestre 2024.



Les opérateurs devraient aussi se montrer attentifs, au cours de la semaine, aux indices du sentiment économique dans l'Union européenne, à une nouvelle estimation de la croissance américaine, ainsi qu'aux chiffres de l'inflation en France et en Allemagne.



Cette dernière semaine de février sera aussi chargée sur le front des publications d'entreprises, avec par exemple celles d'AXA, AB InBev, WPP, Holcim et BASF en Europe, ou encore de Home Depot, Salesforce et Nvidia outre-Atlantique.



Pour l'heure, les opérateurs accueillent plutôt favorablement les résultats annuels du spécialiste des dialyses Fresenius MedCare (+1% à Francfort), mais sanctionnent ceux du groupe de services de test, inspection et certification Bureau Veritas (-5% à Paris).



Toujours dans l'actualité des valeurs, Unilever perd près de 2% à Amsterdam à la suite du départ annoncé de son directeur général Hein Schumacher, et de son remplacement, à titre temporaire, par son directeur financier Fernando Fernandez.





