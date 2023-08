Marché: l'heure reste à la déprime en Europe information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 11:48

(CercleFinance.com) - L'heure reste à la déprime au sein des places européennes (-0,9% à Londres et à Paris, -0,7% à Francfort), dans un contexte préoccupant de forte remontée des rendements obligataires aux Etats-Unis et de craintes pour l'économie chinoise.



'Les bons du Trésor américain se sont repliés au cours de la semaine, sur fond de données plus solides que prévu', souligne Barclays, qui pointe un rendement à 10 ans qui a grimpé de 20 points de base sur une semaine pour atteindre environ 4,30%.



'Les actifs risqués ont commencé à réagir à l'évolution des marchés obligataires : les actions américaines et européennes ont chuté de deux à trois points, bien que le VIX soit resté relativement bas et que le dollar se soit renforcé', poursuit la banque britannique.



Le moral est aussi plombé par des craintes de plus en plus vives concernant la santé de la Chine : le géant de l'immobilier chinois Evergrande, en mauvaise santé financière, aurait ainsi demandé jeudi son placement sous procédure de faillite aux Etats-Unis.



Dans l'actualité en Europe, on notera que le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé en légère baisse de 5,3% pour le mois de juillet, tandis que les ventes de détail au Royaume-Uni ont diminué de 1,2% par rapport à juin.



Sur le front des valeurs, AstraZeneca cède 1% à Londres, bien que son Forxiga ait été approuvé en Chine pour une indication élargie chez les adultes atteints d'insuffisance cardiaque chronique symptomatique.