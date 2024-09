Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: l'effet des mesures chinoises s'estompe information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Si Londres grappille 0,1% ce mercredi, les autres places européennes cèdent du terrain (-0,5% à Francfort et à Paris), au lendemain d'une vague d'optimisme générée par le programme de relance monétaire annoncé par Pékin.



'Cette vague d'optimisme pourrait rapidement conduire à des prises de bénéfices et à un retour brutal à la réalité', jugeait ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Selon lui, les mesures monétaires décidées par la Chine, consistant essentiellement à abaisser le coût de l'argent, se sont 'clairement pas le bon outil pour relancer l'économie alors que la confiance des ménages est au plus bas'.



'Nous doutons que cela puisse soutenir suffisamment l'activité pour que la Chine atteigne sa croissance cible de 5% et même que cela puisse stopper la correction du marché local des actions qui a commencé en mai dernier', prévenait-il.



Seule donnée de la matinée en Europe, la confiance des ménages en France s'améliore de nouveau en septembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente de deux points à 95, mais reste ainsi au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Dans l'actualité des valeurs, UniCredit gagne plus de 1% à Milan, alors que la banque a décidé d'exercer son option d'achat sur l'intégralité des parts de 51% que détient CNP Assurances dans leur coentreprise italienne CNP UniCredit Vita (CUV).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.