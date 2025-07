Marché: l'attentisme s'impose en amont de l'emploi aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, dans un marché attentiste avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, jugé déterminant pour l'orientation de la politique monétaire américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de sept points à 7753 points, laissant entrevoir une modeste progression dans les premiers échanges.



Les statistiques mensuelles du marché du travail, qui paraîtront avec un jour d'avance puisque Wall Street sera fermée demain pour l''Independence Day', sont d'autant plus attendues que celles des derniers mois avaient surpris à la hausse.



Les économistes anticipent en moyenne 120.000 créations d'emplois sur le mois de juin, contre 139.000 en mai, avec un taux de chômage vu en hausse à 4,3%, après 4,2% le mois précédent.



La statistique renseignera sur l'état de santé de l'économie américaine et sur les intentions de la Réserve fédérale, qui s'en est jusqu'ici tenu à un discours précautionneux face à la bonne résistance du marché du travail.



Des chiffres plus élevés que prévu pourraient venir éroder la confiance des marchés dans un retour prochain à la politique d'assouplissement monétaire de la Fed.



A l'inverse, un mauvais chiffre pourrait soulager le marché car il serait perçu comme annonciateur d'une prochaine baisse de taux, très certainement en septembre mais peut-être dès le mois de juillet.



Le S&P 500 a repris près de 25% depuis son plus bas du 8 avril, atteignant de nouveaux records dans l'anticipation d'une accalmie des tensions commerciales et d'une politique plus accommodante de la part de la Fed.



Si le marché de l'emploi conserve, en façade, des allures de plein emploi, il montre néanmoins quelques signes de fragilité notamment à travers la récente hausse des demandes d'allocations au chômage.



Publié hier, le rapport ADP a d'ailleurs montré que le secteur privé avait détruit des emplois en juin, une première depuis la crise du Covid.



'Les hausses de droits de douane semblent peser de plus en plus sur l'économie américaine et cela devrait amener le FOMC à reprendre son cycle de baisses de taux', estiment les équipes de CPR AM.



En Europe, les investisseurs scruteront avec attention, en début de matinée, des indications sur l'activité dans les services avec la publication des indices des directeurs d'achats (PMI).



L'activité économique de la zone euro montre des signes d'amélioration, portée par une hausse des indices PMI, mais les économistes restent prudents quant à la solidité de la reprise dans les mois à venir.



Si l'indice PMI composite de la zone euro a atteint un sommet de 13 mois le mois dernier, grâce notamment à une progression notable en Allemagne, les analystes mettent en garde contre un optimisme prématuré.



Après un pic au premier trimestre dû à des facteurs ponctuels, comme des exportations anticipées vers les Etats-Unis, la croissance devrait fortement ralentir au deuxième trimestre du fait de l'incertitude concernant la mise en place des nouvelles barrières douanières américaines.



Sur le marché obligataire, les rendements remontent avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi, celui des Treasuries à dix ans se tendant au-delà de 4,29%.



Le dollar hésite, ce qui montre que les investisseurs ne savent pas s'ils doivent accroître ou limiter leur exposition au billet vert avant la statistique.



L'euro en profite pour revenir aux abords du cap de 1,18, mais le yen fait preuve d'une certaine faiblesse ce qui permet au dollar de reprendre 0,1%.



Sur le marché pétroliers, le Brent cède 0,7% à 68,6 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 0,8% à 66,9 dollars au lendemain de l'annonce d'une forte hausse des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.