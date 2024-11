Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: hésitant avant une semaine à l'heure américaine information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 08:33









(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40, en hausse de seulement deux points vers 7420, augurent d'un démarrage hésitant à Paris, pour une semaine où les regards seront largement braqués vers une élection présidentielle américaine à l'issue particulièrement incertaine.



'Aucun des deux candidats n'annonce vouloir réduire le déficit du budget fédéral. Dans une économie dépassant déjà son potentiel, cela peut causer un excès de demande et une tension sur les prix', mettait en avant Oddo BHF la semaine dernière.



'Il est universellement admis que ce risque serait plus fort si Donald Trump est élu et applique son programme (hausse des droits de douane, limitation des flux migratoires)', prévenait cependant le bureau d'études.



Autre temps fort de la semaine, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale rendront jeudi leurs décisions de politique monétaire respectives, une baisse de taux de 25 points de base étant largement attendue de la part de la banque centrale américaine.



'Les créations d'emplois plus faibles que prévu pourraient inciter la Fed à donner une suite à cette réduction', estimait d'ailleurs vendredi Mahmoud Alkudsi, analyste de marché senior chez ADSS, après le piètre rapport sur l'emploi pour le mois d'octobre.



Cette actualité pourrait faire passer au second plan les statistiques de la semaine, telles que les indices d'activité PMI, ou des publications d'entreprises comme Bouygues, Crédit Agricole et Veolia à Paris, ou encore DHL, Ahold Delhaize et IAG ailleurs en Europe.



En attendant, on notera que le conseil d'administration de Schneider Electric a nommé, avec effet immédiat, Olivier Blum au poste de directeur général, après avoir mis fin aux fonctions de Peter Herweck en raison de désaccords dans la mise en oeuvre de sa feuille de route.



Bureau Veritas a conclu un accord en vue de l'acquisition du groupe australien APP, une transaction stratégique qui renforcera sa présence dans la région Asie-Pacifique et étendra ses capacités en matière de projets d'infrastructures.





