Marché: hésitant au lendemain de la Fed

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce jeudi (+0,3% à Londres et à Francfort, -0,2% à Paris, +0,8% à Madrid) après les conclusions du FOMC, et malgré des publications encourageantes de géants de la technologie.



Comme prévu, la Fed n'a pas modifié ses taux directeurs, mais deux gouverneurs se sont prononcés en faveur d'une baisse immédiate, et certains analystes ont vu dans les propos de Jerome Powell un ton un peu plus accommodant.



'Nous pensons qu'une baisse des taux serait une bonne nouvelle pour les actions, même si cela nous semble déjà largement anticipé par le marché', tempèrent toutefois les équipes de Danske Bank.



'Lorsque la Fed baisse ses taux et que les résultats des entreprises s'améliorent en même temps (comme c'est le cas en ce moment), il est très rare que la valorisation des actions soit remise en question', explique la banque danoise.



Facteur de soutien pour les marché, Microsoft et Meta ont tous deux dévoilés des résultats trimestriels de bonne facture mercredi après clôture, ce qui est de bon augure alors qu'Apple et Amazon doivent leur emboiter le pas ce soir.



Les marchés actions semblent aussi encouragés par de nouveaux signes de progrès dans les négociations commerciales, Donald Trump ayant fait part d'un nouvel accord, sur des droits de douane de 15% sur les importations de Corée du Sud.



La séance est aussi marquée par un tsunami de publications d'entreprises sur le vieux continent, comme celle de Rolls-Royce qui bondit de près de 8% à Londres sur des prévisions relevées par le motoriste après un premier semestre solide.



A l'opposé, AB InBev dévisse de 9% à Bruxelles : le brasseur a publié des résultats globalement conformes aux attentes, mais Jefferies pointe un manque de catalyseurs immédiats, comme un programme de retour aux actionnaires.



A la Bourse de Paris où elles se montrent particulièrement fournies, les publications reçoivent des accueils enthousiastes pour Air France-KLM (+6%) ou Société Générale (+5%), à l'inverse d'Accor ou de Wendel (-10% chacun).





