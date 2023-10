Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: hausse modérée dans l'attente de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en très légère hausse ce matin, Francfort, Paris et Londres gagnant entre 0,1% et 0,4% dans un contexte d'attente des résultats d'entreprises qui doivent accélérer dans les prochains jours.



En Europe, Ericsson a dévoilé ce matin des performances trimestrielles conformes à ses objectifs (voir plus bas), mais précisé que l'environnement économique 'incertain' persisterait jusqu'en 2024.



Aux Etats-Unis, plusieurs ténors de la cote tels que Bank of America, Goldman Sachs ou Johnson & Johnson doivent publier leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice ZEWdu sentiment économique pour l'Allemagne : tout comme le mois précédent, il a enregistré une hausse dans l'enquête d'octobre : à -10,3 points, il se montre supérieur de 1,1 point à sa valeur du mois d'août.



Les intervenants suivront également cet après-midi aux Etats-Unis la publication des ventes de détail, de la production industrielle, puis des stocks des entreprises.



Dans l'attente des indicateurs économiques du jour, le rendement des Treasuries américaines à dix ans remonte à 4,75%, un mouvement imité par les emprunts de référence en Europe avec un bund allemand à 2,80% et des OAT à 3,42%.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers marquent une pause après leur brusque remontée de la semaine passée, avec un baril de Brent légèrement en-dessous des 90$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ericsson a donc fait état ce matin d'une lourde perte au titre du troisième trimestre en raison de la comptabilisation d'une charge de dépréciation liée à l'acquisition de Vonage, un spécialiste du 'cloud' qu'il avait racheté en 2022.



L'équipementier de réseaux suédois indique que sa perte nette s'est établie à 30,5 milliards de couronnes suédoises sur le trimestre écoulé (environ 2,6 milliards d'euros), à comparer avec un bénéfice net de 5,4 milliards de couronnes un an plus tôt.



De son côté, Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui son intention de rendre son organisation 'plus simple et plus rationalisée'. Le groupe estime que 2000 à 2500 postes seront supprimés dans le monde sur un total de 42 000.



Enfin, BT a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un tout nouveau réseau international qui permettra aux clients professionnels de connecter les multiples cloud que les entreprises utilisent pour leurs applications et données avec les utilisateurs, ce qui leur permettra de 'profiter de la nouvelle vague d'automatisation numérique et d'IA'.





