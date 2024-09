Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: hausse des indices US après une semaine agitée information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance en hausse après un début de semaine agité.



En fin de séance, le Dow Jones progresse de près de 0,6%, tandis que le Nasdaq Composite avance d'environ 1%, ce qui lui permet d'aligner une quatrième séance de hausse d'affilée.



Après s'être fait peur dans la matinée d'hier, Wall Street avait fini par opérer un spectaculaire retournement à la hausse mercredi en seconde partie de séance, en dépit de chiffres de l'inflation un peu moins bons que prévu.



Au coup de cloche final, le Nasdaq grimpait de 2,2%, soutenu par l'envolée de Nvidia (+8,1%) qui a signé sa meilleure performance quotidienne depuis le mois de juillet.



Ce mouvement de hausse avait toutefois été précédé, la semaine passée, d'un net mouvement de rétrogradage qui s'était traduit par la consolidation hebdomadaire la plus marquée des marchés d'actions américains en plus d'un an.



Aujourd'hui, les investisseurs préfèrent pour la plupart rester sur la touche alors que les indicateurs économiques parus dans la matinée ont dressé, dans l'ensemble, une image toujours mitigée de l'économie.



L'indice des prix à la production (PPI) s'est accru de 0,2% le mois dernier, après avoir être resté inchangé en juillet, un chiffre qui confirme la tendance à la décélération de l'inflation.



Le Département du Travail a fait état de 230.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en hausse de 2000 par rapport à la semaine précédente.



Les investisseurs continuent d'analyser toutes les informations qui tombent afin de savoir où en est l'économie et si elle se porte vraiment aussi bien qu'ils l'espèrent.



Vendredi, ce sont les chiffres des prix à l'importation et de la confiance des consommateurs du Michigan qui permettront de se faire une meilleure idée de la conjoncture.



Sept des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent en hausse, les meilleurs performances revenant aux communications (+1,2%) et à l'énergie (+1%).



L'immobilier (-0,6%), la santé (-0,5%) et les services aux collectivités (-0,2%) sont en revanche boudés en raison de leur statut défensif.



Côté valeurs, Nvidia poursuit son rebond et s'arroge plus de 2%, tout se maintenant sous le seuil des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.



'A l'avenir, les prévisions suggèrent que l'entreprise pourrait poursuivre sa trajectoire ascendante et atteindre une valeur de 10.000 milliards de dollars d'ici à 2030', prophétise Thomas Jaquet, le responsable pour la France du courtier Freedom24.



Sur le marché des changes, l'euro reprend son ascension face au dollar suite aux annonces de la BCE, qui semble écarter une nouvel assouplissement en octobre après sa baisse de taux décidée jeudi, en refranchissant le cap de 1,1080 dollar.



Sur le marché obligataire, l'emprunt de référence à 10 ans remonte au-delà de 3,68%, confirmant son redressement de la veille après six séances de repli.





