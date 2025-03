Marché: Goldman Sachs réduit son objectif sur le S&P 500 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé mercredi avoir revu à la baisse son objectif de fin d'année sur le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, ramené à 6200 points contre 6500 points précédemment.



Les stratèges de la banque d'affaires américaine, qui font valoir que leur nouvelle cible fait encore apparaître un potentiel haussier de 11%, rappellent que le S&P a chuté de 9% ces trois dernières semaines, en comparaison de ses records atteints le mois passé.



Un recul que la firme new-yorkais attribue aux inquiétudes entourant la politique commerciale menée par la nouvelle administration américaine, les craintes autour des perspectives économiques et un débouclement de positions prises par les 'hedge funds'.



Dans sa note, Goldman souligne que plus de la moitié de cette correction est due à une chute de 14% des 'Sept Magnifiques', que l'établissement financier dit désormais considérer comme les 'Sept Maléfiques'.



A l'inverse, les 'Sept Magnifiques' avaient représenté plus de la moitié de la hausse de 25% enregistrée l'an dernier par l'indice américain, rappelle la banque.



De son point vue, il faudrait que l'une des conditions suivantes se matérialise afin que le marché rebondisse, à savoir (1) une amélioration des perspectives économiques sous la forme d'un redressement de la croissance ou d'un apaisement des tensions commerciales, (2) l'intégration dans les cours de Bourse d'un scénario économique moins favorable que celui qui domine pour le moment ou (3) un positionnement qui deviendrait démesurément déprimé chez les investisseurs.





