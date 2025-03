Marché: Goldman abaisse encore ses objectifs sur le S&P 500 information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a une nouvelle fois revu à la baisse ses objectifs sur l'indice S&P 500, invoquant cette fois l'impact des nouveaux droits de douane et le ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.



Dans une note de stratégie, les analystes de la banque d'affaires américaine disent ne plus viser qu'un indice S&P à 5300 points dans trois mois, correspondant à un repli théorique de 3% par rapport à ses niveaux actuels.



A un horizon de 12 mois, la firme new-yorkaise dit voir l'indice de référence américain à 5900, soit un potentiel haussier de 6%.



A titre de comparaison, Goldman prévoyait jusqu'ici un parcours stable du S&P 500 sur les trois mois à venir, mais un bond de 16% de l'indice à un horizon de 12 mois.



Il s'agit de la deuxième mois en moins d'un mois que ses prévisions sur le S&P sont revues à la baisse.



L'escalade commerciale, l'affaiblissement de la croissance économique et le niveau élevé de l'inflation ont en effet poussé la banque d'investissement à revoir à la baisse sa prévision de croissance des bénéfices des entreprises composant le S&P 500.



Goldman explique ne plus l'attendre qu'à 3% en 2025, contre 7% précédemment, et à 6% en 2036, à comparer avec 7% jusque-là.



'Le ralentissement de la croissance et la montée des incertitudes justifient un plus grande prime de risque et de plus faibles multiples de valorisation pour les actions', estime l'établissement financier.



Alors que le S&P 500 a démarré l'année 2025 sur un PER de 21,5, il ne se traite plus qu'à 20 fois ses bénéfices, fait-il valoir dans son étude.



Dans le cas d'une récession, un scénario auquel ses économistes attribuent une probabilité de 35% pour les 12 prochains mois, le S&P 500 a tendance à perdre 25% par rapport à ses récents plus hauts, poursuit Goldman.



Aux niveaux actuels, cela ferait apparaître un nouveau repli de l'ordre de 17% vers les 4600 points, ce qui correspondrait à un PER de 17x, selon les calculs de la banque d'affaires.





