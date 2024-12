Marché: énorme douche froide à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 07:40









(CercleFinance.com) - Une chute de -3% des indices US à 2 séances des '4 sorcières' précédent la trêve des confiseurs, c'est un scénario jamais vu depuis 2001.



Alors que les investisseurs pensaient pouvoir procéder ces prochaines 48H aux derniers habillages de bilans de leurs portefeuilles dans la joie et l'allégresse, c'est une énorme douche froide qui s'abat sur Wall Street après les commentaires de Jerome Powell : il souligne la robustesse de la croissance et la présence de tensions inflationnistes pas complètement éteintes, ce qui amènerait la FED à ralentir le rythme de la décrue de ses taux.



Peut-être seulement 2 fois -25Pts en 2025 (contre 3 anticipé) et la nervosité risque de ressurgir ces prochains mois à l'approche de chaque publication de l'indice d'inflation 'PCE'.



Les indices US enregistrent leur pire séance depuis le krach de volatilité de début août au Japon... mais cette fois-ci, c'est le 'VIX' US qui explose de +75% vers 28 (contre 14 lundi, soit +100% en 48H !).



Le Nasdaq dévisse de -3,6% dans le sillage de Microstrategy -9,2% (le bitcoin perdait -5% en 1 heure), de Tesla qui chute de -8,3%, Crowdstrike -8%, Broadcom -6,9%, puis Zscaler et Marvell -6%, Palo Alto et Intel -5,6%, Amazon -5%, Salesforce -4%, Microsoft et Meta -3,6%...



Le Russell-2000, baromètre des 'Small caps' -emblématiques de 'Trump trade'-

se prennent un -4,4%, la pire correction depuis juin 2020.



Le S&P500 décroche de près de -3% avec 482 valeurs/500 dans le rouge, les 11 secteurs d'activité en repli, l'indice 'Soxx' des semiconducteurs plonge de -3,2%.



Le Dow Jones (-2,55% soit -1.200Pts) aligne sa 10ème baisse et perd autant en 1 séance que durant les 6 précédentes.



Et pour ne rien arranger, Micron dévissait de -16% après clôture (après -4,3% en séance, soit -20% au total ce 18/12).



L'allusion de Powell à une politique monétaire plus restrictive que prévu en 2025 fait également flamber le rendement du T-Bond 2034 de +14Pts vers 4,525%, le '30 ans' fait une embardée de +10,4Pts vers 4,683%, le '2 ans' fait pire avec +12,3Pts à 4,365%.



Le FOREX qui s'était montré calme ce matin s'est emballé après 21H, avec une envolée de +1,1% du '$-Index vers 108,1 (+1% en 90 minutes): on retrouve cette variation sur la parité E/$ puisque notre devise rechute sous 1,0360, ce qui pulvérise le plancher des 1,0465 et ouvre le chemin de la parité de 1/1 face au $.





Valeurs associées BTC/USD 101 197,38 USD NEXC +0,11%