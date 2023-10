Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en rouge, absence de catalyseurs haussiers information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en berne ce matin, Francfort et Paris cèdent près de 1% derrière Londres (-0,4%).



L'évolution des taux obligataires et le conflit israélo-palestinien préoccupent les investisseurs et engendrent un important mouvement vendeur sur les actions au profit des valeurs refuges.



L'once d'or progresse ainsi de près de 2%, à 1985$.



L'éventualité d'une nouvelle hausse de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année pèse également sur la tendance.



Lors de sa prise de parole hier devant l'Economic Club de New York, Jerome Powell, le président de la Fed, a constaté que l'activité économique demeurait solide et que la trajectoire vers les 2% d'inflation n'était toujours pas solidement établie, ce qui pourrait justifier un nouveau tour de vis monétaire.



Sur le marché des emprunts d'Etat, les réactions se sont faites rapidement sentir.



Le rendement des Treasuries à 10 ans (autour des 4,95% ce matin) ne cesse de grimper depuis six mois. Hier, il a atteint un nouveau pic de 16 ans, à 4,99%, s'approchant du seuil jugé critique des 5%.

Le bund allemand à 10 ans campe autour des 2,92% tandis que l'OAT française évolue autour des 3,54%.



Sur le front géopolitique, l'annonce dans la matinée de l'interception de projectiles lancés depuis le Yémen par un navire de guerre de la marine américaine pourrait provoquer une remontée de l'aversion au risque.



Dans ce contexte délicat, les cours pétroliers reprennent leur pente ascendante, avec un baril de Brent qui gagne près de 0,7%, au-delà des 93$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Daiichi Sankyo et Merck annoncent une collaboration mondiale en matière de développement et de commercialisation de trois convertisseurs analogiques-numériques DXd Daiichi Sankyo.



Equinor fait savoir que la production du champ de Breidablikk, en mer du Nord, a démarré ce jour avec quatre mois d'avance sur le calendrier prévu et dans les limites du budget.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.