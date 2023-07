Marché: en hausse avant les données sur l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - L'optimisme est de mise, ce matin, sur les principales places boursières d'Europe où Paris et Francfort gagnent entre 0,7% et 0,8% tandis que Londres s'arroge près de 1%.



La séance sera surtout marquée par la publication, en début d'après-midi, de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis.



'Ces derniers devraient à nouveau baisser : l'IPC global est attendu à 3,1%, soit le plus bas depuis avril 2021, et l'IPC sous-jacent devrait ressortir à 5%, contre 5,3% au mois de mai', souligne Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Ajoutant que des membres de la Fed doivent prendre la parole cette semaine, le professionnel pense qu'ils devraient se montrer positifs quant à l'inflation et 'pourraient de plus en plus suggérer que les hausses de taux devraient être bientôt terminées'.



'Indépendamment de nos attentes d'un rapport sur l'inflation légèrement meilleur, nous nous attendons toujours à ce que la Fed augmente ses taux lors de la prochaine réunion', prévient pour sa part Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



Dans l'actualité des valeurs européennes, BAE Systems annonce avoir enregistré 280 M£ de nouvelles commandes de munitions de la part du ministère britannique de la Défense (MOD) avec une possibilité d'augmenter jusqu'à 400 M£. .



De son côté, Holcim fait savoir qu'en tant que commanditaire (LP), il invesyot dans le fonds de capital-risque de 110 millions de dollars de Suffolk Technologies, soutenant les startups à la pointe de l'innovation de rupture dans l'industrie du bâtiment, allant de la durabilité à l'IA.